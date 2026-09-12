撕春聯風波延燒！高雄必比登肉燥飯名店遭抵制 柯志恩、賴瑞隆發聲了

高雄必比登名店弘記肉燥飯鋪意外捲入政治風波，一名送貨廠商人員取走民進黨市長參選人賴瑞隆致贈店家的春聯撕毀、踩踏還PO網嗆聲，引來青鳥出征及抵制店家聲浪。弘記急發聲明澄清，發文者並非朋友，也無特定政治立場。今天賴瑞隆及他的對手國民黨參選人柯志恩都說話了。

柯志恩今被問及有店家在招牌表達政治立場時表示，每個人都有言論自由，尤其選舉期間，只要是理性發言，每個人都有表達意見的權利，但是這些行為舉止，都要符合合理、理性的範圍。

柯志恩也笑稱，自己的小編非常喜歡吃這家肉燥飯，她也希望有機會前往品嘗，她強調，選舉是一時的，做人及社會和諧是應共同遵循的原則，不要出現不理性行為，也不要四處出征，平和過日子，尊重每個人發言的權利。

賴瑞隆昨利用行程空檔前往弘記肉燥飯鋪用餐，以實際行動支持店家，期間不少民眾及店長上前打招呼，也給予店家鼓勵，他表示，高雄是一座多元、包容的城市，對各種意見都充分尊重。

賴瑞隆說，高雄有許多認真經營的在地美食，希望優秀店家都能永續經營，努力成果獲得更多肯定，也盼大家共同支持高雄在地美食，一起支持高雄的美食，一起讓高雄更好。

事件起因於一名網友日前在Threads發文寫下「自己朋友開的高雄好幾十家分店，不想被貼上標籤，自己想，鐵拳無敵」，貼出將春聯撕毀、踩在腳下的照片。

貼文曝光後迅速發酵，不少網友循線找到店家，質疑店家藉撕春聯表達政治立場，引來青鳥出征及抵制聲浪；也有網友反過來批評此舉形同製造政治標籤，讓原本單純經營餐飲的店家被捲入選舉紛爭。

眼見爭議愈燒愈旺，弘記肉燥飯鋪發出聲明澄清，事件中的春聯是他人贈送，店家並未拿來對外展示或作為政治表態，而是統一收存在倉庫，經查，發文者是外部送貨廠商人員，在未經店家知情及允許下，擅自取走、損毀，再將影像發布至個人社群，進而引發政治立場爭議。

店家強調，相關行為並非店家授意，也不代表弘記立場，發文者所稱的「朋友關係」及相關言論也與店家無關；弘記是單純經營餐飲的品牌，沒有任何政黨或政治立場，尊重每一名顧客，不會因政治傾向、身分或背景有所區別，目前已保存相關貼文、影像及留言紀錄，要求送貨廠商釐清責任，必要時保留法律追訴權。

送貨廠商方面也發聲明證實，發文者確為該公司人員，對方未經店家同意，自行取走、損毀門店物品並PO網，且雙方並無貼文所稱的私人朋友關係，將帶當事人前往門市當面說明經過，並循司法程序釐清責任。

一名送貨廠商人員取走民進黨市長參選人賴瑞隆致贈店家的春聯撕毀、踩踏，意外掀起政治風波。圖／翻攝自Threads