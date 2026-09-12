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影／鄭麗文新北輔選狠批蘇巧慧：公主就是公主啦！再怎麼裝都不像

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌和賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。記者林昭彰／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌和賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。記者林昭彰／攝影

國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。

2026九合一選舉

鄭麗文上午到新莊區幫爭取連任議員的新北市議長蔣根煌、以及市長參選人李四川站台助講，她原本只是意有所指暗諷李四川的對手，「腰比誰都軟、話比誰都會講，但是大家都知道她的出身，公主就是公主啦！再怎麼裝都不像，大家都知道對不對？」

但不是很會選舉、一張嘴很會騙，到時候新北市如果交到這種人手上，就像現在看到民進黨在中央執政，就知道吃相有多難看，到時候選上就是一句話：「啊我選上了不然你是要怎樣？」

後來鄭麗文直接指名道姓說，蘇巧慧非常聰明，旁邊沒有蘇爸爸、也沒有賴總統，離得遠遠的、切割得這麼清楚，因為她知道蘇爸爸蘇院長、還有賴總統在新北市没有票房，所以她都一個人出來，很厲害、很會選舉。「所以，民調是很接近的喔！我們只是微幅領先而已喔！不可以大意好不好？」

鄭麗文 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇貞昌 賴清德

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