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影／北市藍白合造勢首登場 蔣萬安、黃國昌為張志豪站台
台北市首場藍白合大造勢今天登場，市長蔣萬安上午與民眾黨主席黃國昌同台，為民眾黨市議員參選人張志豪站台，對於這是否是唯一一場造勢？蔣萬安說「我們有共同目標」；黃國昌則表示，接下來如果蔣市長剛好行程上面可以，接受邀約，大家平常心看待就好。
蔣萬安致詞時表示，張志豪議員在議會，不管是問政，或在大安文山區的服務非常認真札實，民眾黨團在議會的問政、基隆反罷免謝國樑、立委大罷免與725守護食安等，都站出來，因此呼籲大家站出來支持張志豪。
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