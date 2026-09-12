影／北市藍白合造勢首登場 蔣萬安、黃國昌為張志豪站台

國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌和賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。

2026-09-12 11:44