楊文科赴竹東固基層挺徐欣瑩接棒 籲藍營團結、建設不能停

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席竹東婦女幹部活動，再度力挺新竹縣長參選人徐欣瑩接棒，強調竹縣人口、產業快速成長，建設不能停，並喊話國民黨凝聚基層、團結支持徐欣瑩，「別被經不起考驗的選舉漂亮話矇騙」，延續科技與人文建設成果。

楊文科表示，徐欣瑩具備理工及科技背景，對AI與新竹未來發展具有清楚想法，也有能力承接既有建設成果，加上「客家妹」堅毅、吃苦耐勞的性格，如果能接棒縣政，可發揮自身特質，讓新竹縣持續進步。

楊文科指出，新竹縣擁有半導體、IC、資通訊、伺服器及AI等完整高科技產業聚落，是面對下一個世代的重要競爭優勢；但新竹不只有科技，也要兼顧人文與生活品質，縣府持續推動圖書館、美術館及相關公共建設，就是希望科技發展與人文建設並進，打造更適合下一代生活、成長的環境。

他強調，新竹縣多年來累積的建設成果必須持續推進，交通、教育、科技及重大建設都不能因選舉而停擺，未來應延續既有基礎，持續為新竹爭取更好的發展。

楊文科也肯定婦女姊妹長期深耕基層、服務鄉親，是地方組織與社會服務的重要力量。他表示，新竹縣多年來以「支持女性、幸福同行」為婦女政策核心，從生活支持、自我成長、性別平等到社會參與，建構在地、可近且多元的婦女福利服務體系，並提供特殊境遇家庭扶助及孕產婦支持服務。

楊文科表示，相信婦女幹部面對各種地方耳語，能明辨是非、協助凝聚人心，「絕對不會被一些經不起考驗的選舉漂亮話矇騙」，持續成為穩定地方的重要力量。

他最後再次呼籲國民黨團結一致、凝聚基層力量，共同支持徐欣瑩承擔下一階段縣政責任，「讓好的建設繼續、讓新竹的優勢繼續」，讓新竹縣在科技與人文並進的道路上持續向前。

楊文科表示，徐欣瑩具備理工及科技背景，對AI與新竹未來發展具有清楚想法，也有能力承接既有建設成果。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科呼籲國民黨團結一致、凝聚基層力量，共同支持徐欣瑩承擔下一階段縣政責任。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科表示，徐欣瑩具備理工及科技背景，對AI與新竹未來發展具有清楚想法，也有能力承接既有建設成果。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科表示，徐欣瑩具備理工及科技背景，對AI與新竹未來發展具有清楚想法，也有能力承接既有建設成果。圖／國民黨新竹縣黨部提供