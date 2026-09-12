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影／蔣根煌競總成立 鄭麗文諷民進黨最會「割稻仔尾」
新北市議員參選人蔣根煌上午競選總部成立，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長參選人李四川等人前來力挺，鄭麗文強調蔣根煌就是屬於那種會做事不會說話的人，這種男人最吃虧，做這麼好要誇獎他還會害羞，不是像那種會選舉的，選舉時腰比誰都軟，話比誰都會講。
鄭麗文表示，看到民進黨現在中央執政就知道吃相有多難看，這跟國民黨不一樣，國民黨就是實在，認真做事，做完又常常被人「割稻仔尾」，這點國民黨比不上民進黨，但是要拚市政、服務、建設國民黨不僅是台灣一流，更是世界一流。
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