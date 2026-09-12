李四川與民溝通影片引熱議 蘇巧慧：首長要有溝通力與耐心

民進黨議員昨天公布國民黨新北市長參選人李四川過去與民眾開會爭執的影片。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，新時代首長除了要有執行力，也要有溝通力及照顧市民的能力，尤其第一線面對公部門立場與人民需求時，需要很大的耐心。

蘇巧慧說，自己過去在第一線也經常處理類似問題，包括協調電纜地下化、公車停駛等議題，要在第一線面對公部門的立場和人民的需要，本來就是需要很大的耐心。

蘇巧慧強調，未來自己會繼續站在人民的角度，保障人民權益，這是大家期待的。