台北市「藍白合」首場大造勢、也是唯一一場？黃國昌、蔣萬安說話了

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，並與民眾黨主席黃國昌受訪，對於這否是唯一一場造勢？蔣萬安說「我們有共同目標」；黃國昌表示，接下來如果蔣市長剛好行程上面可以，接受邀約，大家平常心看待就好。

蔣萬安指出，張志豪議員在議會，不管是問政，或在大安文山區的服務非常札實，一直以來非常認真，所以他一直強調，兄弟齊登山，兄弟齊努力，「我們就是有共同目標」在今年的選舉讓藍白席次最大化，一起攜手努力為市政來打拚。

至於是否影響到藍營在地議員？蔣萬安也說，國民黨議員也非常優秀，也會一起共同努力，大家也都有共同目標，就是藍白的席次最大化。

黃國昌指出，今天是張志豪議員競選總部成立的日子，張志豪過去這段時間在市議會的表現，特別是對第一線非常辛苦的警消權益的捍衛，以及付出，相信大家都看在眼裡。在選舉的過程當中，他作為現任的議員，邀請台北市的大家長蔣市長來參與，這是在自然不過的事情。

黃國昌表示，台灣民眾黨六席的議員參選人都非常非常優秀，目標就是「民眾台北隊」6席全部都要到位。相信在接下來的競選活動當中，大家真的不用那麼肅殺、那麼緊張，一切自然就好。其他議員的參選人，如果蔣市長剛好行程上面可以的話，接受邀約，「我們大家都平常心看待就好了」。

黃國昌也說，在議員的選舉當中，過程難免會很激烈，不過其實自己之前跟新北市長參選人李四川有討論過這個問題，「川伯」其實態度非常寬厚，說在選舉的過程當中大家一起努力，彼此能夠多幫忙、彼此多拉抬，對彼此都是好事。