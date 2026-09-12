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藍綠先後板橋造勢 蘇巧慧：繼續走遍29區報告願景

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上周六在板橋舉辦競總造勢大會，國民黨新北市長參選人李四川今天也將在板橋造勢。蘇巧慧今天再度走入市場，她受訪表示，上周六競總成立活動吸引超過2萬名市民到場感謝大家支持，接下來將延續這股氣氛，走遍新北29區，持續向市民報告對新北的願景「蘇巧慧不但準備好了，我們新北隊也都準備好了」，會以正面、陽光的態度迎接新北新時代。

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蘇巧慧今天上午前往土城掃市場，她表示，感謝上周六在大雨與大太陽之間，仍有超過2萬名市民朋友到場加油，也感謝賴清德總統、蔡英文前總統及高雄市長陳其邁到場支持。

蘇巧慧表示，今天來到土城，也有多名地方議員及參選人到場，從競總到地方組織，蘇巧慧不但準備好了，我們新北隊也都準備好了，未來會持續以正面、陽光的態度，和新北市民報告願景「新時代真的要來了」，希望大家以快樂、正面的態度一起迎接新北的新時代。

談到日前與副總統蕭美琴前往金山，體驗挖芋頭、做芋圓、控窯及做磚窯，並與在地青農交流，蘇巧慧表示，這次行程讓她感受到新北山海城鎮都有許多期待，也看到在地產業與觀光發展的潛力。

蘇巧慧指出，真的行行都是專業，本來以為挖芋頭很簡單，但他跟美琴副總統兩個人一顆芋頭就處理了很久。

蘇巧慧說，新北市擁有山海特色，非常值得發展在地產業與觀光，因此提出皇冠海岸、璀璨山城願景，希望善用新北自身特色，將新北打造為在地人喜愛、外國人一生一定要到訪一次的城市。

她說，未來希望與在地青年一起實現這樣的夢想，讓大家能夠留在自己的家鄉發展，讓大家在自己的家鄉開出最美麗的花朵。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街，受到不少民眾熱烈歡迎。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街，受到不少民眾熱烈歡迎。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到土城學府市場掃街。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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