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兩無黨籍台東縣長參選人亮政見 王志偉拚智慧農業、李吳穎智喊乾淨政治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍台東縣長參選人李吳穎智提出「乾淨政治、安居、樂業」三大願景，並以廉政契約、社福照護及產業升級等政見爭取選民認同。記者尤聰光／攝影
無黨籍台東縣長參選人李吳穎智提出「乾淨政治、安居、樂業」三大願景，並以廉政契約、社福照護及產業升級等政見爭取選民認同。記者尤聰光／攝影

台東縣長選戰除了藍綠兩大陣營角力，無黨籍參選人王志偉、李吳穎智也陸續公布競選政見，兩人分別從農業、教育、廉政、社福及產業發展等面向提出主張，訴求跳脫傳統政黨框架，尋求選民支持。

2026九合一選舉

現任台東釋迦生產合作社理事主席王志偉主打「教育翻轉、農業升級」，提出四大教育目標，依學生不同性向與志向，引導投入理工、軍警、護理及農業等領域，強調讓台東孩子找到適合自己的發展道路；其中並鼓勵就讀農校、投入在地農業，延續台東農產發展。

農業政策方面，王志偉提出成立100架無人機隊，提供噴藥、撒肥代工作業，並由政府補助一半作業成本；另規畫成立農機合作社，結合農業部及縣府補助，降低農民使用大型農機的負擔，同時由縣府購買熱帶水果新品種，免費授權縣民栽種，盼透過科技與品種升級提高農業收益。

另一名無黨籍參選人吳穎智則以「乾淨政治、安居、樂業」為主要政見，並提出「台東縣長廉政契約」，承諾不買票、不賄選、不貪污，重大工程、會議及公共資產資訊公開，家人及關係人也落實利益迴避。

在安居政策上，李吳穎智提出縣地自建、長者假牙補助、學童免費鮮乳、偏鄉就醫交通補助及弱勢照護等構想；交通建設則主張推動台9線拓寬、快速道路、高速公路延伸及「宜花東屏高鐵」等長期建設。

產業發展方面，李吳穎智提出農漁產加值、運動休閒、影視文化基地及觀光特區等方向，並推動「以需定訓、以訓代賑、以賑興創」職訓政策，盼增加在地就業與創業機會。

兩名無黨籍參選人均強調，希望突破藍綠政黨及地方既有政治結構，以不同政策路線爭取台東選民認同，也讓此次縣長選戰除了藍綠對決之外，多了不同的選擇。

無黨籍台東縣長參選人王志偉提出教育及農業政見，主張推動智慧農業、降低農民生產成本，並透過人才培育為台東青年尋找多元發展出路。記者尤聰光／攝影
無黨籍台東縣長參選人王志偉提出教育及農業政見，主張推動智慧農業、降低農民生產成本，並透過人才培育為台東青年尋找多元發展出路。記者尤聰光／攝影

無黨籍 2026九合一選舉 台東縣選舉 政見

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