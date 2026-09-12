民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天社群發布最新影片，日前她與副總統蕭美琴到金山與金山農會、多個地方創生青年團隊，面對面暢聊對金山與新北觀光產業的未來願景。蘇巧慧提出「新皇冠計畫」觀光政見，將串連從八里、淡水、三芝、石門，到金山、萬里、瑞芳、貢寮等沿海八區的觀光資源，打造新北北海岸獨一無二的觀光品牌。

蘇巧慧帶著蕭美琴兩人到金山跳石親自向芋農學習拔芋頭、洗芋頭，隨後在「汪汪地瓜園」體驗焢窯、搓芋圓，最後前往「朱銘美術館」和執行長吳素美一同欣賞藝術家作品。

蘇巧慧說，「新皇冠計畫」要串連北海岸豐富的沿海觀光資源，更要凝聚跨界力量，結合在地農會、漁會，把北海岸的美推廣出去，讓在地優質的農特產品賣到全台各地，「讓金山成為在地人安居樂業的家園，外地人必訪的景點。」

蘇巧慧承諾，金山不只有豐富的山海美景，還有天然的溫泉資源，更有深厚的文化與人文底蘊如蹦火仔傳統漁法體驗。未來將大力挹注金山觀光發展，不僅改善地方交通、水利等基礎建設，更要串連地方觀光資源，善用山海資源，打造新北北海岸獨一無二的觀光品牌。

蘇巧慧說，她要串連從八里、淡水、三芝、石門，到金山、萬里、瑞芳、貢寮等沿海8區的觀光資源，更要針對28個漁港進行「漁港總體檢」，同時盤點各漁港交通環境，打造讓討海人安心出海、外地人開心觀光的魚港環境。

蘇巧慧指出，她也會打造全運具友善的交通路網，不僅針對自行車每5公里設置「智慧駐車間」，加速推動台62延伸金山萬里計畫，同時針對北海岸各景點打造更便利、有效的公車路網，並建立複合式休息站，讓民眾不論開車、騎車、甚至步行都能安心、便利地欣賞北海岸最美的沿途風貌。

蘇巧慧提到，她將打造全新場館，包括龍洞潛立方、潛艦博物館，建立更友善的親海環境，讓更多人能夠來到北海岸，看見新北的山海之美。

蕭美琴感謝每一位在金山經營的年輕朋友，並肯定蘇巧慧對北海岸提出的完整藍圖，期盼一起努力，實現對新北未來觀光發展的美好願景。

金山農會理事長莊世偉、前理事長許春榮、常務監事李永鑫、總幹事吳茂坤、金山漫遊營運長賴家華、金山商圈發展協會理事長李昰宗及芋圓王、「冰芝林、浪金山、高家繡球花、蹦火漁業合作社等多個團隊暢談願景。

帶蕭美琴遊金山提新皇冠計畫，蘇巧慧：串聯沿海8區打造觀光品牌。圖／蘇巧慧競辦提供

帶蕭美琴遊金山提新皇冠計畫，蘇巧慧：串聯沿海8區打造觀光品牌。圖／蘇巧慧競辦提供

帶蕭美琴遊金山提新皇冠計畫，蘇巧慧：串聯沿海8區打造觀光品牌。圖／蘇巧慧競辦提供

帶蕭美琴遊金山提新皇冠計畫，蘇巧慧：串聯沿海8區打造觀光品牌。圖／蘇巧慧競辦提供