江啟臣攜中市議員李文傑、楊啓邦海線問政 蔡壁如大甲相挺

國民黨立法院副院長、台中市長參選人江啟臣昨晚與市議員李文傑、楊啓邦接連參與北大安、大甲日南「台中升級、幸福加給」聯合問政說明會，民眾黨前立委蔡壁如到大甲場應援。江啟臣提出建設加碼、觀光串聯、產業升級與全齡照顧等主張，強調要讓「海線不是吹海風，是要走路有風」，讓台中29區均衡發展、幸福持續升級。

「每一區都是市長的責任區！」江啟臣表示，他長年服務幅員廣大的山城，深知各地建設需求。同樣100萬元道路修繕經費，在市區與道路綿長的農村，能改善的範圍大不相同。未來將依各區幅員、道路條件與實際需要配置資源，加碼基層建設，不能因為距離市中心較遠，就忽略鄉親需求。

提及海線觀光，江啟臣指出，沿海兼具農漁產業、宗教文化、沙灘與生態資源，應透過交通與遊程串聯，將各個亮點連成「一串珍珠」，讓遊客願意停留、消費，將人氣轉化為在地商機。

江啟臣曾與地方團隊會勘龜殼生態公園，提出「親海賞蟹大道」構想，盼結合潮間帶生態與地景藝術，在保護環境的前提下，串聯大安媽祖園區、沙灘排球活動、生態公園與賞蟹步道，打造海線「觀光珍珠項鍊」，帶動農漁特產、餐飲與周邊服務業發展。

江啟臣說，青年要有好工作，產業就必須升級。從幼獅工業區、自行車到精密機械，台中擁有深厚製造實力，應結合會展中心拓展國際市場，推動機器人、無人載具等產業發展，讓升級成果反映在勞工薪資。他也主張推動智慧農業、再造「臺中領鮮」品牌，加強大安飛天豬、大甲芋頭等農產行銷，讓青年返鄉有發展機會。

江啟臣承諾延續長者健保補助，推動敬老愛心卡點數每月不歸零、改採年度結算，計程車每趟補助朝200元邁進，擴大就醫、指定藥局等使用範圍，並規劃一定額度可於農漁會消費，同時照顧長輩與在地產業。

江啟臣表示，將針對65歲以上、經醫師建議接種的長者推動帶狀疱疹疫苗補助，並完善長照與社區據點。育兒支持也不能只有一次性補助，還要透過親子設施、坐月子及產檢交通等支持措施，減輕家庭負擔，讓年輕人安心成家育兒。

前中市議員李榮鴻表示，江啟臣具備行政與國會歷練，熟悉國際事務，也懂得爭取預算與建設經費，期盼鄉親支持有能力、有國際觀的人才帶領台中。

楊啓邦表示，地方服務要從日常需求做起，包括改善公共托育空間、爭取敬老愛心卡更好用，並推動農業與教育單位合作，讓在地農產走進學校午餐，持續為地方爭取建設與福利。