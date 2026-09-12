竹縣選舉 黃國昌「藍綠都不挺」

竹北市長選舉藍白合作破局後，衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情，「小草」揚言要投給民進黨參選人鄭朝方。新竹縣「綠白合」可能嗎？民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨已通過決議，藍綠兩邊都不站台、不支持，專心竹北市長選舉。

國民黨籍新竹縣長楊文科力挺徐欣瑩，他稱讚徐清廉、沒有搞土地買賣，喊話大家團結「票投徐欣瑩」。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍前天表示，藍白在竹北已有高度共識，「相關協調將有好消息」。黃國昌昨赴台中輔選表示，民眾黨完全無法理解，也聽不懂他到底在說什麼，恐怕要由李乾龍對外說明。

竹北市長選舉，藍綠白三方相爭，成為新竹縣長選情變數，外傳民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的父親鄭永金曾聯繫黃國昌。黃國昌則說，不管是鄭朝方父親或其家族人士，他都不認識，對方不會直接跟他連絡，而是透過其他的管道。

黃國昌強調，民眾黨中央委員會、中評委的擴大會議已通過決議，藍綠兩邊都不站台、不支持，民眾黨專心投入竹北市長選舉，盼將民眾黨竹北市長參選人邱臣遠送進市公所，也盼黨籍議員、里長參選人有好成績。

國民黨在新竹縣基層實力雄厚，不過藍營初選裂痕尚未彌平，加上竹北藍白合作破局，民進黨鄭朝方挾竹北光環參選，徐欣瑩選情壓力大。楊文科近日出席竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部聯誼活動時，力挺徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣，能專注在公共事務上。

楊文科說，徐欣瑩具理工背景，個性理性，親和力不是最突出的特質，但務實、值得信賴；他八年建設一步一腳印累積，不能讓政黨輪替而重新歸零，他支持徐欣瑩承擔下階段縣政責任，呼籲團結力量，「支持楊文科，票投徐欣瑩」。