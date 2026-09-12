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北北基桃 藍白合遍地開花

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導

藍白合一起走！台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安首度為民眾黨議員參選人站台。桃園市長張善政今也將與民眾黨主席黃國昌合體為白營議員參選人站台。台中市長盧秀燕也與民眾黨新北、基隆市議員參選人同框掛看板。

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新竹縣藍白合破局，不影響其他縣市藍白合作，盧秀燕昨受訪強調，團隊合作不是只有嘴巴說說，只要能促進合作，她會繼續努力。黃國昌昨表示，他傳訊息感謝盧秀燕，盧也回覆「大家一起努力」。

北市首場藍白合大造勢今登場，民眾黨議員張志豪競總成立，蔣萬安首度為民眾黨參選人站台，黃國昌也將出席。桃園市長張善政今也將與黃國昌合體，為民眾黨桃園市議員參選人周曉芸、林晏良等人站台。

盧秀燕與民眾黨基隆議員參選人李文耀合體看板近日曝光，盧先後與民眾黨新北市議員陳世軒、基隆議員參選人黃申棟看板同框。李文耀妻子為媒體人錢怡君，曾擔任盧秀燕小內閣市政顧問，盧主動關心選情，也促成藍白合體看板。

盧秀燕昨表示，與友軍合掛看板，就是促進團結最好方法之一。黃國昌昨說，為了讓台中更好、讓台灣更好，會繼續建立合作。他向盧市長傳訊息，特別感謝盧支持民眾黨台中的參選人，甚至與民眾黨基隆議員參選人「同框」看板；盧回覆「這是應該的，大家一起努力」。

不過，國民黨台中市黨部昨發給黨員一封公開信，提醒全體黨員不得以任何形式，為非國民黨提名的參選人輔選或擔任競選幹部。盧秀燕與白營參選人同框或站台，是否違反黨紀？國民黨台中市黨部副主委陳明振說，藍白合是在市長選舉層級，針對多席次的議員等選舉，各政黨各自努力，爭取最大席次；黨部不干涉市長與外縣市參選人同框或輔選，如果在台中市應盡量避免，除非有其必要性，可提前向黨部說明。

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