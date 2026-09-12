高雄市長選戰掀戰火！綠批搶人脈 藍控看板抹黑

高雄市長選戰日益升溫，國民黨市長參選人柯志恩近期因與擔任對手賴瑞隆後援會總會的社團負責人同框，被綠營批像被「吃豆腐」，而旗山區出現未署名攻擊看板，柯陣營則控賴陣營「放黑函」、帶風向，雙方進入短兵相接。

近期高雄有某社團負責人擔任賴瑞隆後援會總會長，但也與柯志恩同框參與座談會。賴瑞隆辦公室前晚發稿特定媒體，聲稱有未具名的地方人士反彈，責怪柯志恩刻意接觸賴瑞隆後援會幹部及地方人脈，事後卻對外宣傳對方支持她，難道「見個面就變支持者了？」甚至有人形容，像是「被吃豆腐」，不堪其擾。

柯志恩辦公室表示，這是匿名不實指控、刻意操作。選舉可以競爭、政策可以辯論，但不能為自己的選情，就把地方社福團體正常交流硬生生扭曲成政治鬥爭，將做好事的社團拖進政治攻防，「這樣的操作讓我覺得非常不高興」。

柯說，她本來就常參加社福活動，不解賴瑞隆團隊為何發稿說國民黨在操作，「完全不是我做的事情，為何要壓在我身上」，到底誰操作，要不要公開討論。

高市議會國民黨團昨也揭露，國道十號旗山末端、旗屏路上廣告牆出現一面抹黑柯志恩看板，呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩，看板上未署名，明顯是違法抹黑的選舉黑函，籲主管機關介入查辦。選委會回應，目前尚未進入競選期間（直轄市市長是選前十五天），看板若違反廣告相關規定，交由各事業主管機關處理。