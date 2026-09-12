育兒政見比拚 蔣萬安明年擴大減工時不減薪 沈伯洋提腸病毒疫苗計畫

台北市長蔣萬安今年三月推出「育兒家庭減工時不減薪」新政，中央也跟進，蔣萬安昨說，截止六月底，總共有四百八十多家企業參與這個計畫，而且有近九百名員工受惠，明年一定擴大，也會彙整意見給中央參考；民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出，○至六歲幼兒腸病毒一年一次疫苗接種計畫。

蔣萬安昨參訪北市進出口商業同業公會（IEAT）及世雅育樂公司（SEGA），透過座談傾聽企業員工及育兒家庭父母的心聲。

蔣萬安指出，台灣連續三十二個月人口都是負成長，而且八月新生兒人數不到八千人；今年三月，北市提出了育兒家庭減工時不減薪政策，上路之後得到很多正面的迴響以及各界的建議，該如何持續的優化，剛好上路滿半年，想了解企業在實際推動政策上還有什麼建議。

IEAT秘書長黃文榮指出，該政策讓同仁的生產力提高，因為會在少一個小時的工時內，更有效率地去完成工作，這一季公會的服務能量或業務量，並沒有減少，反而增加。

「政策的最大受惠者就是我的先生。」一名女員工說，這一個小時可以帶小朋友去公園走走，逛逛商店，不要小看這個短暫的時間，「放電」完之後回家，媽媽的情緒壓力會減少。

沈伯洋昨隨立院外交國防和會赴日參訪，今天日本後援會成立，明天辦青年座談。他昨天辦「台北社會福利政策座談會」，其中兒少政策，沈提出未來也將擴大改善通學安全列為優先政策，並祭出○至六歲幼兒腸病毒一年一次疫苗接種計畫，期盼減少腸病毒帶給親師的困擾。

沈伯洋表示，台北不缺資源，而是缺少把資源串接起來治理能力，未來的社福政策不只是增加補助項目，更是建立完整的城市安全網。