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選戰打居住正義 李四川推新五箭 蘇巧慧育兒長租

聯合報／ 記者王長鼎葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川昨提出「居住新五箭」政策，期盼讓老中青三代居住都能獲得解決。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川昨提出「居住新五箭」政策，期盼讓老中青三代居住都能獲得解決。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨提「居住新五箭」，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。專家學者對政策的務實性與可執行力給予高度肯定。民進黨蘇巧慧競選辦公室表示，蘇巧慧八月已提出住宅和都更政見，不僅將推動「青年育兒宅」，讓育兒家庭最長可租長達廿年，同時也會推動長者友善住宅和學生包租代管專案。

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李四川提出「居住新五箭」第一箭是捷運到哪，安居到哪。他認為新北未來的捷運建設與市區開發，不能只解決交通問題，更要同步帶動住宅、就業與生活機能，要打造以軌道為核心的十五分鐘城市。將擴大新北捷運公司場站周邊整合開發的平台角色，全面盤點TOD開發機會，整合場站周邊土地與社區，推動聯合開發、整體開發及公辦都更，增加社會住宅與公共設施。

李四川說，第二箭未來在TOD地區、整體開發區與重大開發案建立「有開發、就有社宅」制度；第三箭是推動企業興辦勞工宅讓勞工可安居；第四箭為推動婚育宅再加碼；第五箭推動高齡友善社宅。

政治大學地政學系教授孫振義表示，李四川「好市成家」五大策略展現極高務實性，免去民眾抽籤焦慮，捷運就是我家借鏡新加坡經驗，在捷運沿線與周邊增建社會住宅，降低私人運具依賴。

國立台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文指出，李四川曾任行政院秘書長及三個直轄市副市長，跨層級資歷豐富是政策落實關鍵。逢甲大學土木工程學系專任教授張智元肯定李四川政策切中要害，「企業勞工住宅」能有效輔助解決缺工問題。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧提出成立都市更新局，推動都更審議程序「簡政便民」，未來將以公共運輸站點為中心，更新街廓的機能。針對歷史建築或觀光老街地區，將配合當地特色景觀，營造聚落特色街景，讓各區充滿獨特亮點。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競辦表示，蘇巧慧（左二）八月已提出住宅和都更推動等政見。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競辦表示，蘇巧慧（左二）八月已提出住宅和都更推動等政見。聯合報系資料照

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