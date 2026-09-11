直言今年選情冷 韋淳祐：綠造神沈伯洋槓蔣萬安…選舉歪風恐遭反噬

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天接受主持人王偉忠專訪，才經過一天，YouTube點閱直逼50萬次。創作「萊爾校長」的「風向株式會社」總監韋淳祐今接受「飛碟晚餐」專訪，表示他觀察，民進黨在大罷免時發動一波造神，將沈伯洋打造為看板人物，正試圖讓沈伯洋跟台北市長蔣萬安對撞，藉以拖住蔣萬安。

韋淳祐分析，從網路角度看今年選情偏冷，是2018年後最冷的一屆，2018年有「韓流」、2022年爆發多起論文抄襲案，今年到目前為止，選戰熱度還很難出同溫層。

至於近期沈伯洋接受幾次媒體專訪的點閱表現不俗，韋淳祐分析，民進黨企圖利用他在大罷免時的餘溫繼續在北市渲染，不過目前他觀察效益不大，甚至還有「假洋流」被記者拍到，並被網友抓包沈伯洋至每個夜市「總是會出現相同的幾個人」，顯然有暗樁、臨演。

韋淳祐指出，蔣萬安雖然是縣市首長，不過他跟網路脈動很接近，回應也很快，加上形象好、敢戰，一直維持高聲量，才會被民進黨抹黑，貼上「問A答B」標籤，只是因為蔣萬安的回覆不是民進黨要的。

韋淳祐說，地方選舉該討論的是政策攻防及替市民服務的願景，但是今年雙北選戰卻出現「雙子星計畫」，也就是北市打「蔣萬安兒子」、新北打「李四川房子」，企圖在選情過冷時硬打，最後會愈打愈歪，並受到反噬。

韋淳祐表示，賴清德總統很不適應社群時代，幾次為黨內選將站台都出包，完全沒有幽默感，同時，在網路世界的指揮系統也很奇怪，常常氣急敗壞打某個議題。他以自己被「查水表」為例，毒油事件爆發時製作的「油不得你」影片觀看原本不高，是被賴清德打起來的，什麼樣的指揮官會做這樣的決定？令人匪夷所思。

韋淳祐坦言，被上門查水表後，的確出現寒蟬效應，他現在發的所有影片都會先給法律顧問看過，確認沒問題才會發布。他並透露，事發後有網友及部分記者私下為他打氣，雖然感到很溫暖，不過也看出他們平常都不敢表態，也很可悲。