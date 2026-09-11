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蘇巧慧提3政見挺家具業 擴大廢棄家具去化、推在地採購

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「家具產業後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「家具產業後援會」。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「家具產業後援會」。蘇巧慧表示，台灣曾有家具王國美名，家具產業累積多年技術與職人經驗，面對進口低價產品競爭及產業轉型挑戰，地方政府應成為產業後盾，提出「擴大巨大廢棄物去化量能」、「帶頭落實在地採購」及「推動新北中小企業創新研發計畫」3項政見

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蘇巧慧表示，自己與家具產業交流已超過10年，過去擔任立法院衛環委員期間，也曾協助家具公會與環保署討論大型廢棄家具及床墊清運、去化問題，對家具業者面臨的經營困境並不陌生。

業者長期反映的廢棄家具清運問題，蘇巧慧指出，許多民眾購買新家具時，希望業者提供「買新代棄」服務，但目前清運制度仍有量能限制，家具業者只能在每月規定的數量、重量範圍內，將廢棄家具送往處理場，超過額度後就無法再進場；若協助民眾將舊家具搬到清潔隊指定地點，也可能因清潔隊清運時間與家具配送時間無法銜接，出現「新家具送到，舊家具卻沒去處」的情況。

她表示，未來若擔任新北市長，將擴大巨大廢棄物去化量能，研議添購破壞處理機具、增加載運地點及暫置空間，並針對春節前後家具汰換高峰期強化處理能力，讓家具業者更穩定提供「買新代棄」服務，也減少民眾處理大型舊家具的不便。

蘇巧慧也提出帶頭落實在地採購，她表示，新北市有許多家具及金屬家具業者具備成熟技術與製造能力，市府應從自身採購做起。在符合法令及公平競爭原則下，鼓勵市府各機關及公立學校採購辦公桌椅、文件櫃、沙發等家具時，優先選擇新北在地及MIT產品。

蘇巧慧也提出新北中小企業創新研發計畫，將家具及金屬家具產業納入政策支持範圍，透過新北市中小型企業創新研發計畫，協助家具業者投入創新研發，從OEM代工進一步發展OBM自有品牌，並導入智慧製造、綠色材料及數位轉型，提升產業競爭力。

蘇巧慧強調，家具產業背後累積的是設計、技術及職人經驗，地方政府除了協助解決產業眼前的經營問題，也應提供轉型所需資源。她表示，未來若擔任新北市長，將讓市府成為產業轉型的夥伴，產業有技術，政府就幫忙找資源，產業有困難，政府就一起找方法，協助新北家具產業傳承技術、打造品牌，拓展新的市場。

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