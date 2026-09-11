教師票藍綠較勁！教師工會表態挺柯志恩 賴瑞隆拋「四方會談」回防

高雄市長選戰延燒教育界，教師職業工會7月才公開表態支持國民黨參選人柯志恩，民進黨參選人賴瑞隆今拜會工會補簽2026教育政策訴求，並承諾若當選增加教育資源，更拋出「四方會談」處理校園濫訴、校事會議等棘手議題，初期由他親自主持。面對工會率先押寶挺柯，賴仍爭取認同，讓教師票成為藍綠競逐角力場。

賴瑞隆與教師工會的互動幾經波折，4月底教師職業工會舉行會員代表大會，賴未出席，5月7日，他再度拜訪，希望彌補缺席遺憾並爭取支持，但當天並未安排簽署政策訴求。

不過7月22日柯志恩參與教師職業工會活動，允諾逐步推動調降國中小班級人數，並納入12 訴求整合為六大教育政見，獲工會表態「支持柯志恩選市長」，賴瑞隆團隊才發現先前遺漏政策的簽署環節，於是再與工會協調，促成今天二度拜會，賴今天登門補簽，也讓這場教育政策交流，多了幾分藍綠搶票較勁意味。

理事長李雅文向賴瑞隆說明政策訴求後，賴逐項表達肯定，直指目前教育現場不少困境，癥結在於資源不足或錯置，並承諾若入主市府，將增加教育資源投入，重新檢討配置方式。

校園濫訴、校事會議等爭議近年引發教師團體高度關切，賴也端出解方，表示將在中央法令允許範圍內，由地方政府研擬因應方案，建立教師、家長、校長及市府「四方會談」機制，至少每季召開1次，針對重大教育議題尋求共識。

賴瑞隆表示，制度上路初期，他甚至會親自主持四方會談，並稱對自己的溝通協調能力有信心，希望化解不同團體間的歧見，創造親師雙贏。

面對工會公開力挺柯志恩，賴仍釋出善意爭取認同，他強調，教師是教育成功的關鍵，教育是超越黨派及選舉周期的長期工作，政策落實最後仍要靠教師團隊的認同與配合，第一線教師及教師組織的意見，是他最重視並倚重的對象，更是市府制定教育政策不能忽視的一環。