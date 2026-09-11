快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

清大桃園醫院爭議延燒…綠嗆換市長就能蓋 藍批三寶議員洗地翻車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
機場捷運A16站清大桃園醫院基地改朝科教館方向發展，民進黨桃園市議員張曉昀（右）批市府亂改政策，市長張善政回嗆「您去當清華校長，您來蓋」。圖／翻攝自桃園市議會
機場捷運A16站清大桃園醫院基地改朝科教館方向發展，民進黨桃園市議員張曉昀（右）批市府亂改政策，市長張善政回嗆「您去當清華校長，您來蓋」。圖／翻攝自桃園市議會

清大桃園校地蓋醫院計畫生變，引發藍綠政治人物互槓，民進黨桃園市議員張曉昀昨批桃市府亂改政策，國民黨籍市長張善政也不客氣回嗆「您去當清華校長，您來蓋」；話題今持續延燒，綠營桃園市長參選人黃世杰批張善政惱羞成怒，藍營議員凌濤則嗆民代是「三寶」，替前市長鄭文燦洗地結果翻車。

2026九合一選舉

黃世杰指出，大園、青埔地區人口持續成長，地方期待大型醫療資源進駐，如今醫院沒了，突然變成科教館，張市府有責任把政策轉彎過程及未來規畫說清楚。張善政面對議員質詢時稱科教館規畫未完成，不適合在施政報告對外說明，但他已在多場市政說明會宣傳，「怎麼面對地方可以講，到了議會接受監督反而不能講」。

黃世杰表示，清大醫院承載大園、青埔及周邊居民對醫療量能提升的期待，BOT案無法繼續推動，市府當然可以重新檢討方案，但不能一句「蓋不下去」就把醫院換成科教館，更不能在缺乏充分地方溝通的情況下逕自改變方向。

黃世杰也說，桃園需要科學教育，也需要優質醫療，真正的問題是市府有沒有能力整合土地、醫療資源及中央政策，提出符合地方需求的方案。清大蓋醫院不用議員當校長那麼麻煩，換市長就能蓋。

凌濤則說，民進黨為了救黃世杰及自己議員慘澹的選情、越是眼紅批評，反而越是幫張善政大力宣傳建設桃園醫療的政績。

凌濤指出，張市府在既有的林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛醫院、聖保祿醫院，以及桃園榮總等醫學中心與區域醫院的基礎上，持續擴充桃園的醫療量能，並平衡區域發展，成功收拾前朝三大爛攤。

凌濤表示，張市府與中央大學重新簽訂MOU，規畫在八德籌設中大醫院、設置急性一般病床99床，計畫書6月經桃園醫審會通過，預計10月招商。陽明交大校地園無醫院規劃，張市府去年主動爭取才轉型「附設醫院」，可望2032年提供服務。此外，張市府也爭取增設次醫療區，籌設市立醫院，擺脫六都唯一無市立醫院的困境。

凌濤說，張市府的成就絕非一蹴可幾，而是一步一腳印將前朝鄭文燦市府做一半的、半途放棄的或根本沒做的，一點一滴收拾完成。現在選舉到了，人人都想出來蹭，選前才刷存在感，必遭唾棄、嗤之以鼻。

2026九合一選舉 桃園市選舉 清大 黃世杰 鄭文燦 張善政 凌濤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

制度缺口？廢棄車占用私人土地 桃議員盼比照台中納管

桃敬老卡 明年可扣抵200點上肌力課

影／大園體育園區動土 張善政：7.69億元打造全民運動新場域

相關新聞

中間選民成關鍵！高雄市長選情陷拉鋸 柯志恩支持度超過賴瑞隆0.3個百分點

2026高雄市長選戰持續升溫，根據ETtoday民調雲最新民調，若明天就是高雄市長選舉，國民黨高雄市長參選人柯志恩獲得43.8%支持，民進黨參選人賴瑞隆則獲得43.5%支持，雙方差0.3個百分點；而在看好度方面，賴瑞隆則以49.4%領先柯志恩40.0%。

鄭家曾透過管道找黃國昌？鄭朝方回應「綠白合」：政績超越政黨

竹北藍白合破局後，「綠白合」引發關注。民眾黨主席黃國昌今表示，不認識民進黨新竹縣長參選人鄭朝方父親及其家族，對方透過其他管道聯繫；鄭朝方回應，仍以市政為主，相信政績能超越政黨，政治情勢與從政初衷無關。

王惠美拋「一棒接一棒」誰最棒？彰化縣長4個參選人各自解讀

彰化縣長王惠美昨天拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，引來不同解讀。有網友認為是「要交棒給民進黨的陳素月」，國民黨參選人魏平政自認是當然接棒人，無黨籍參選人邱建富自認是不會掉棒的接棒人。

教師票藍綠較勁！教師工會表態挺柯志恩 賴瑞隆拋「四方會談」回防

高雄市長選戰延燒教育界，教師職業工會7月才公開表態支持國民黨參選人柯志恩，民進黨參選人賴瑞隆今拜會工會補簽2026教育政策訴求，並承諾若當選增加教育資源，更拋出「四方會談」處理校園濫訴、校事會議等棘手議題，初期由他親自主持。面對工會率先押寶挺柯，賴仍爭取認同，讓教師票成為藍綠競逐角力場。

清大桃園醫院爭議延燒…綠嗆換市長就能蓋 藍批三寶議員洗地翻車

清大桃園校地蓋醫院計畫生變，引發藍綠政治人物互槓，民進黨桃園市議員張曉昀昨批桃市府亂改政策，國民黨籍市長張善政也不客氣回嗆「您去當清華校長，您來蓋」；話題今持續延燒，綠營桃園市長參選人黃世杰批張善政惱羞成怒，藍營議員凌濤則嗆民代是「三寶」，替前市長鄭文燦洗地結果翻車。

公關公司操刀？花蓮縣長參選人魏嘉賢控網軍攻擊 提告追幕黑手

花蓮縣長選舉升溫，無黨籍參選人魏嘉賢今天指控，疑似網軍在網路發布不實訊息負面攻擊他，追查發現有8個帳號具高度關聯性，懷疑公關公司接案刻意抹黑帶風向，今天已到地檢署提交相關證據，按鈴控告違反選罷法及刑法加重誹謗罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。