清大桃園醫院爭議延燒…綠嗆換市長就能蓋 藍批三寶議員洗地翻車

清大桃園校地蓋醫院計畫生變，引發藍綠政治人物互槓，民進黨桃園市議員張曉昀昨批桃市府亂改政策，國民黨籍市長張善政也不客氣回嗆「您去當清華校長，您來蓋」；話題今持續延燒，綠營桃園市長參選人黃世杰批張善政惱羞成怒，藍營議員凌濤則嗆民代是「三寶」，替前市長鄭文燦洗地結果翻車。

黃世杰指出，大園、青埔地區人口持續成長，地方期待大型醫療資源進駐，如今醫院沒了，突然變成科教館，張市府有責任把政策轉彎過程及未來規畫說清楚。張善政面對議員質詢時稱科教館規畫未完成，不適合在施政報告對外說明，但他已在多場市政說明會宣傳，「怎麼面對地方可以講，到了議會接受監督反而不能講」。

黃世杰表示，清大醫院承載大園、青埔及周邊居民對醫療量能提升的期待，BOT案無法繼續推動，市府當然可以重新檢討方案，但不能一句「蓋不下去」就把醫院換成科教館，更不能在缺乏充分地方溝通的情況下逕自改變方向。

黃世杰也說，桃園需要科學教育，也需要優質醫療，真正的問題是市府有沒有能力整合土地、醫療資源及中央政策，提出符合地方需求的方案。清大蓋醫院不用議員當校長那麼麻煩，換市長就能蓋。

凌濤則說，民進黨為了救黃世杰及自己議員慘澹的選情、越是眼紅批評，反而越是幫張善政大力宣傳建設桃園醫療的政績。

凌濤指出，張市府在既有的林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛醫院、聖保祿醫院，以及桃園榮總等醫學中心與區域醫院的基礎上，持續擴充桃園的醫療量能，並平衡區域發展，成功收拾前朝三大爛攤。

凌濤表示，張市府與中央大學重新簽訂MOU，規畫在八德籌設中大醫院、設置急性一般病床99床，計畫書6月經桃園醫審會通過，預計10月招商。陽明交大校地園無醫院規劃，張市府去年主動爭取才轉型「附設醫院」，可望2032年提供服務。此外，張市府也爭取增設次醫療區，籌設市立醫院，擺脫六都唯一無市立醫院的困境。

凌濤說，張市府的成就絕非一蹴可幾，而是一步一腳印將前朝鄭文燦市府做一半的、半途放棄的或根本沒做的，一點一滴收拾完成。現在選舉到了，人人都想出來蹭，選前才刷存在感，必遭唾棄、嗤之以鼻。