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公關公司操刀？花蓮縣長參選人魏嘉賢控網軍攻擊 提告追幕黑手

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天指控遭疑似網軍攻擊，懷疑有公關公司接案操刀，已提告追查幕後黑手。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天指控遭疑似網軍攻擊，懷疑有公關公司接案操刀，已提告追查幕後黑手。記者王燕華／攝影

花蓮縣長選舉升溫，無黨籍參選人魏嘉賢今天指控，疑似網軍在網路發布不實訊息負面攻擊他，追查發現有8個帳號具高度關聯性，懷疑公關公司接案刻意抹黑帶風向，今天已到地檢署提交相關證據，按鈴控告違反選罷法及刑法加重誹謗罪。

2026九合一選舉

魏嘉賢競選辦公室近日在社群平台發現一批帳號輪番發布「選假的」或同篇民調文、貼文等不實訊息，再互相留言帶風向。團隊從公開頁面追查出8個可疑帳號，其中7個帳號的遮罩Email相同、6個遮罩電話相同。

進一步追溯發文足跡，這些帳號不僅政治推文高度相似，也有同時、同方式做商業推廣貼文或攻擊其他商家等情況，懷疑是公關公司接案操刀。

魏嘉賢表示，台灣是自由民主的社會，但不能捏造未發生的事並有系統帶風向，對於觸犯法律底線的行為不會退讓，今天下午已到花蓮地檢署按鈴控告涉及選罷法第104條「意圖使候選人不當選而散布不實之事」，及刑法310條第2項加重誹謗罪。

魏嘉賢競選辦公室表示，國際上偵測協同帳號常用「時間同步、內容相似、互動網絡、帳號資料相似、技術關聯性的IP裝置」等5個面向，這8個帳號符合前4項，第5項則須由檢察機關調取資料，已將追查紀錄交給司法機關調查，盼追出幕後黑手。

魏嘉賢表示，他6日簽署乾淨選舉自律公約，獲其他參選人在社群平台正面回應。對於疑似網軍刻意帶風向，他感到遺憾，呼籲其他參選人約束自己的支持者，不要透過謠言與抹黑進行政治操作，應回歸政策討論及政見爭取選民認同。

魏嘉賢 網軍 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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