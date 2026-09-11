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莊競程、鄭朝方同框談大新竹治理 鎖定交通教育跨域合作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技和市政。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技和市政。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長參選人莊競程今赴竹北與民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方同框交流。兩人表示，新竹縣市已是共同生活圈，未來將深化合作，聚焦交通、教育及生活機能等議題，共同提出大新竹治理方案。

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莊競程今天前往竹北星空匹克球場，與鄭朝方進行市政交流並體驗場地。莊競程表示，新竹縣市早已是密不可分的共同生活圈，許多民眾跨縣市工作、就學及生活，未來治理不能再只從單一縣市角度思考，而應以更高視野，結合中央資源與國家層級戰略，處理交通、教育與生活機能等共同課題。

莊競程指出，竹北近年從市容景觀、城市美學到公共建設都有明顯改變，包括星際籃球場、仁義市場、福德圖書館、新月沙灣聽海天台等設施，也吸引不少新竹市民前往。他認為，鄭朝方累積的「竹北經驗」，未來除運用在新竹縣治理，也可成為大新竹跨域合作的參考。

莊競程表示，竹北市資源、預算有限，但鄭朝方對城市治理有所堅持，提升竹北城市能見度。他相信，若鄭朝方未來帶領新竹縣，可進一步串聯縣市資源，推動大新竹發展。

鄭朝方表示，莊競程在產業、交通等議題都有長期累積的專業，期待未來能為大新竹帶來更好的生活。竹北近年持續打造具城市特色的公共建設，從城市空間、路燈到星際系列運動場域，都希望透過設計與創新，提升市民生活品質。

鄭朝方指出，新竹縣市在交通、教育等問題上高度連動，未來希望與莊競程進一步拓展市政交流，透過彼此經驗及專業，共同討論政策與解決方案。

莊競程強調，大新竹擁有科技產業、高學歷人才及新創能量，未來關鍵是如何把產業優勢轉化為市民有感的生活品質，讓人才願意留下、孩子有更好的教育環境，也讓新竹縣市不只是科技重鎮，更成為適合工作、成家、育兒及生活的城市。

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