拼貼風競選看板成攻防焦點 徐欣瑩、鄭朝方陣營隔空交鋒

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩最新推出拼貼風競選看板，近日遭網友質疑抄襲民進黨新竹縣長參選人鄭朝方去年舉辦白沙屯媽祖贊境活動時的文宣。對此徐欣瑩陣營表示，可能鄭朝方陣營對於美學的涉獵較為狹隘，眼裡只有自己，看不見世界。

民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技和市政。鄭朝方受訪被問到，如何看待徐欣瑩被指「抄襲」他去年白沙屯相關文宣。

鄭朝方表示，團隊過去打造運動美學等成果，包括許多建設，都已形成自己的原創精神。有時設計可能出現複製、參考，或夾雜部分相似元素，但仍應有自己的原創精神，面對不同形狀、場域，也會延伸出不同方向，「原創永遠是我們自己去守護的價值」。

他也以新月沙灘、新月沙灣的舞台、平台為例指出，其他人即使想複製，也有一定難度，因為每個地方都有自己的地景、地貌與觀看角度。

不過鄭朝方表示，自己目前還沒有很清楚看到相關文宣，因此不願直接下定論。他強調，彼此真正應該比較的，是城市治理能力及美學創新能力，而不是進行意有所指的抹黑，「民眾自己心中都會有一把尺」，自己仍會努力把事情做好。

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠反擊，國內外以臉孔作為政治廣告元素的案例所在多有，可能鄭朝方陣營對美學的涉獵較為狹隘，「眼裡只有自己，看不見世界」。

徐維遠並將戰火延伸至近期土地、光電議題。他表示，鄭朝方面對外界指涉「地皮也在搞、光電也在搞，賺得飽飽」的質疑始終沒有回答，卻對看板使用人臉的設計斤斤計較。

徐維遠表示，選舉也是檢驗政治人物操守是否清廉的過程，相關爭議同樣是新竹縣民關心的問題，要求鄭朝方不要再以「沒有回應」迴避市民疑問。