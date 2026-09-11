快訊

跨過50歲家族魔咒！蔣友柏生日求婚助理成功 昔嗆舊愛關穎「全是大便」

北市中正區1女腹部中彈血濺家門…疑丈夫埋伏下毒手 鄰居曝相處內幕

亞運／中華男籃爆後勤爭議！籃協聲明遭選手狠打臉 運動部出面了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠台東縣長選戰各出招 吳秀華談人本交通、陳瑩拚競總募款

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩（右二）與競選團隊展示「台東限定」募款小物，宣布競選總部成立大會及募款網站正式啟動。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩（右二）與競選團隊展示「台東限定」募款小物，宣布競選總部成立大會及募款網站正式啟動。圖／陳瑩辦公室提供

2026台東縣長選戰持續升溫，藍綠參選人今天分別針對地方治理與競選布局展開行動。國民黨縣長參選人、縣議長吳秀華與氣候及交通團體交流，聚焦氣候行動、人本交通與大眾運輸；民進黨縣長參選人、立委陳瑩則公布9月20日競選總部成立大會資訊及募款網站，並推出4款「台東限定」募款小物。

2026九合一選舉

吳秀華今天與「社團法人媽媽氣候行動聯盟」、「下一代人本交通促進會」座談，聽取「為氣候而選」倡議及「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」，並簽署交通改善承諾書。

吳秀華表示，台東發展不能只看建設是否完成，更重要的是建設完成後能否讓居民生活更安全、便利。台東擁有山、海、森林及農業等自然資產，未來推動建設及產業發展，應將環境影響、能源效率與長期發展納入考量，不能把經濟發展與環境永續視為二選一。

在人本交通方面，吳秀華指出，交通問題不能只靠「拓寬馬路」解決，從學生通學、長輩過馬路，到身心障礙者及行動不便者通行，都應納入政策。她也強調，台東幅員狹長、城鄉差距大，市區應強化行人安全及公共運輸，偏鄉則要保障基本交通權，並持續改善公車、轉乘及台鐵接駁。

另一邊，陳瑩競選團隊今天公布9月20日晚間6點在台東市傳廣路263號舉行競選總部成立大會，演講陣容包括總統賴清德、外交部長林佳龍、伍麗華、劉櫂豪及賴坤成等，另有神祕嘉賓，並邀請金曲歌手昊恩及排灣族雙人組合「強迫人聲」演出。

陳瑩團隊同步宣布募款網站上線，推出粉紅色「瑩領台東小書包」、「吻瑩面膜」、競選帆布再製托特包及「台東限定山海洗沐旅行組」等4款募款小物，捐款399元至1999元可獲不同回饋，另有3999元全品項組合。

陳瑩表示，自己是全職政治人物，沒有經營生意或家族企業，因此透過募款小物感謝支持者，也希望結合台東香草產業、友善農業及循環經濟理念，讓台東在發展之餘兼顧土地永續。她強調，選舉不只是候選人與競選團隊的事，而是台東每一個人的選擇，並喊出「WINWIN TAITUNG 瑩領台東」、「台東下一棒 陳瑩來接棒」口號。

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右）與「社團法人媽媽氣候行動聯盟」及「下一代人本交通促進會」代表交流，聚焦氣候行動與人本交通議題。圖／吳秀華辦公室提供
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右）與「社團法人媽媽氣候行動聯盟」及「下一代人本交通促進會」代表交流，聚焦氣候行動與人本交通議題。圖／吳秀華辦公室提供

陳瑩 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉 國民黨 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

楊文科再發聲！公開力挺徐欣瑩 籲藍營團結延續8年建設成果

苗栗市長參選人林月琴邀衛福部考察親子館、臨托、長照交通等各項需求

十大政見 陳振中：解澎湖醫療交通問題

華信航空首度推出台東-澎湖直航包機

相關新聞

中間選民成關鍵！高雄市長選情陷拉鋸 柯志恩支持度超過賴瑞隆0.3個百分點

2026高雄市長選戰持續升溫，根據ETtoday民調雲最新民調，若明天就是高雄市長選舉，國民黨高雄市長參選人柯志恩獲得43.8%支持，民進黨參選人賴瑞隆則獲得43.5%支持，雙方差0.3個百分點；而在看好度方面，賴瑞隆則以49.4%領先柯志恩40.0%。

鄭家曾透過管道找黃國昌？鄭朝方回應「綠白合」：政績超越政黨

竹北藍白合破局後，「綠白合」引發關注。民眾黨主席黃國昌今表示，不認識民進黨新竹縣長參選人鄭朝方父親及其家族，對方透過其他管道聯繫；鄭朝方回應，仍以市政為主，相信政績能超越政黨，政治情勢與從政初衷無關。

王惠美拋「一棒接一棒」誰最棒？彰化縣長4個參選人各自解讀

彰化縣長王惠美昨天拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，引來不同解讀。有網友認為是「要交棒給民進黨的陳素月」，國民黨參選人魏平政自認是當然接棒人，無黨籍參選人邱建富自認是不會掉棒的接棒人。

公關公司操刀？花蓮縣長參選人魏嘉賢控網軍攻擊 提告追幕黑手

花蓮縣長選舉升溫，無黨籍參選人魏嘉賢今天指控，疑似網軍在網路發布不實訊息負面攻擊他，追查發現有8個帳號具高度關聯性，懷疑公關公司接案刻意抹黑帶風向，今天已到地檢署提交相關證據，按鈴控告違反選罷法及刑法加重誹謗罪。

莊競程、鄭朝方同框談大新竹治理 鎖定交通教育跨域合作

民進黨新竹市長參選人莊競程今赴竹北與民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方同框交流。兩人表示，新竹縣市已是共同生活圈，未來將深化合作，聚焦交通、教育及生活機能等議題，共同提出大新竹治理方案。

拼貼風競選看板成攻防焦點 徐欣瑩、鄭朝方陣營隔空交鋒

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩最新推出拼貼風競選看板，近日遭網友質疑抄襲民進黨新竹縣長參選人鄭朝方去年舉辦白沙屯媽祖贊境活動時的文宣。對此徐欣瑩陣營表示，可能鄭朝方陣營對於美學的涉獵較為狹隘，眼裡只有自己，看不見世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。