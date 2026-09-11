藍綠台東縣長選戰各出招 吳秀華談人本交通、陳瑩拚競總募款

2026台東縣長選戰持續升溫，藍綠參選人今天分別針對地方治理與競選布局展開行動。國民黨縣長參選人、縣議長吳秀華與氣候及交通團體交流，聚焦氣候行動、人本交通與大眾運輸；民進黨縣長參選人、立委陳瑩則公布9月20日競選總部成立大會資訊及募款網站，並推出4款「台東限定」募款小物。

吳秀華今天與「社團法人媽媽氣候行動聯盟」、「下一代人本交通促進會」座談，聽取「為氣候而選」倡議及「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」，並簽署交通改善承諾書。

吳秀華表示，台東發展不能只看建設是否完成，更重要的是建設完成後能否讓居民生活更安全、便利。台東擁有山、海、森林及農業等自然資產，未來推動建設及產業發展，應將環境影響、能源效率與長期發展納入考量，不能把經濟發展與環境永續視為二選一。

在人本交通方面，吳秀華指出，交通問題不能只靠「拓寬馬路」解決，從學生通學、長輩過馬路，到身心障礙者及行動不便者通行，都應納入政策。她也強調，台東幅員狹長、城鄉差距大，市區應強化行人安全及公共運輸，偏鄉則要保障基本交通權，並持續改善公車、轉乘及台鐵接駁。

另一邊，陳瑩競選團隊今天公布9月20日晚間6點在台東市傳廣路263號舉行競選總部成立大會，演講陣容包括總統賴清德、外交部長林佳龍、伍麗華、劉櫂豪及賴坤成等，另有神祕嘉賓，並邀請金曲歌手昊恩及排灣族雙人組合「強迫人聲」演出。

陳瑩團隊同步宣布募款網站上線，推出粉紅色「瑩領台東小書包」、「吻瑩面膜」、競選帆布再製托特包及「台東限定山海洗沐旅行組」等4款募款小物，捐款399元至1999元可獲不同回饋，另有3999元全品項組合。

陳瑩表示，自己是全職政治人物，沒有經營生意或家族企業，因此透過募款小物感謝支持者，也希望結合台東香草產業、友善農業及循環經濟理念，讓台東在發展之餘兼顧土地永續。她強調，選舉不只是候選人與競選團隊的事，而是台東每一個人的選擇，並喊出「WINWIN TAITUNG 瑩領台東」、「台東下一棒 陳瑩來接棒」口號。