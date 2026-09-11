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沈伯洋拋5大族群社福政策 喊話城市進步不能只看蓋多少高樓

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長參選人沈伯洋指出，社會福利是衡量城市溫度的尺，城市的進步不是看蓋了多少高樓大廈、政府提供多少免費鮮奶，而是看城市能不能接住需要協助的市民。記者曾吉松／攝影
台北市長參選人沈伯洋指出，社會福利是衡量城市溫度的尺，城市的進步不是看蓋了多少高樓大廈、政府提供多少免費鮮奶，而是看城市能不能接住需要協助的市民。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午舉辦「台北社會福利政策座談會」。現場邀集相關社福團體，會中他針對高齡、兒少、中年族群、女性政策及身心障礙者相關政策。他認為，社會福利是衡量城市溫度的尺，城市的進步不是看蓋了多少高樓大廈，而是看城市能不能接住需要協助的市民。

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沈伯洋說，社福政策不能只流於單點補助，而是要有計畫範圍、標準、目標、執行方式、執行KPI及與民間的分工合作等，並推動跨局處共案、補位及追蹤機制，並檢視法規、財源、人力及執行量能，形成完整的社福體系。

他說，在高齡化議題上，敬老卡升級、健身小巴進社區、代間學習、高年級人才媒合、在宅醫療及社會處方箋2.0等政策，鼓勵長者維持社會參與及社區連結，建構生理和心理上的健康；並推動老人租屋友善、到宅修繕、擴大爬梯機服務。

另外，提供固定時數「彈性臨時托老券」，減輕失智、失能長者家庭負擔，也增加長者社交機會。

在兒少政策方面，沈伯洋表示，應該成立兒少安全治理機制，整合跨局處、跨領域資料，透過重大事故回溯找出可預防方式，將事後通報轉為事前預防，建立「預防導向」的幼教安全網，包含定期辦理幼教人員情緒與壓力篩檢、校園環境安全巡檢，強化兒少保護及重症徵兆衛教。

同時，未來也將擴大改善通學安全列為優先政策，並祭出0至6歲幼兒腸病毒一年一次疫苗接種計畫，期盼減少腸病毒帶給親師的困擾。

針對中年族群，沈伯洋提出5大政見，包括補助50歲以上市民一劑皮蛇疫苗；15至45歲免費心理諮商由每人3次加碼至6次；45至65歲則提供每人6次免費諮商；推動職場友善政策2.0，以職代津貼支持育兒彈性工時，並為社福、護理、教保及工會推「無痛行政」；並透過職涯健檢、轉職補貼及創業利息補貼，支持45歲以上市民轉職創業。

女性政策方面，沈伯洋指出，對於女性則規畫引進加拿大「女性安全審計」概念，邀請不同年齡與身體狀況的女性走入巷弄、公園及交通樞紐等公共空間，從照明、視線死角及逃生動線等面向實地檢視，改善公共空間安全；並針對單身女性設置「單身不孤獨服務專線」，整合心理、社福及醫療資源，提供月經、孕產、更年期等身心健康諮詢，強化女性安全與健康支持體系。

對於身心障礙者，沈伯洋提出成立無障礙設計中心，並推動失智者友善設計，盤點改善現行狀況與制度，包含人行空間、運動設施納入無障礙考量，守護身心障礙者尊嚴與安全；針對使用呼吸器、製氧機等維生設備的市民，也規劃推動家用備援電力補助，避免停電導致生命風險。

台北市長參選人沈伯洋（中）下午舉辦「與伯洋有約：台北社會福利政策座談會」。記者曾吉松／攝影
台北市長參選人沈伯洋（中）下午舉辦「與伯洋有約：台北社會福利政策座談會」。記者曾吉松／攝影

台北市長參選人沈伯洋（右四）下午舉辦社會福利政策座談，邀集第一線工作者，針對台北市社會福利制度的缺口與未來方向交換意見。記者曾吉松／攝影
台北市長參選人沈伯洋（右四）下午舉辦社會福利政策座談，邀集第一線工作者，針對台北市社會福利制度的缺口與未來方向交換意見。記者曾吉松／攝影

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