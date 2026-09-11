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中間選民成關鍵！高雄市長選情陷拉鋸 柯志恩支持度超過賴瑞隆0.3個百分點

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）以43.8%支持度，微幅超越民進黨參選人賴瑞隆（左）43.5%。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）以43.8%支持度，微幅超越民進黨參選人賴瑞隆（左）43.5%。聯合報系資料照

2026高雄市長選戰持續升溫，根據ETtoday民調雲最新民調，若明天就是高雄市長選舉，國民黨高雄市長參選人柯志恩獲得43.8%支持，民進黨參選人賴瑞隆則獲得43.5%支持，雙方差0.3個百分點；而在看好度方面，賴瑞隆則以49.4%領先柯志恩40.0%。

2026九合一選舉

從投票意願來看，調查顯示78.8%受訪者表示「一定會」投票，12.5%表示「可能會」，合計投票意願達91.3%，僅5.6%表示不一定、2.6%表示不會，另有0.4%不知道或沒有意見。顯示目前高雄市民對年底市長選舉具有高度參與意願，後續各陣營能否將支持轉化為實際投票，成為選戰關鍵。

雖然賴瑞隆在「看好度」明顯領先，但若從「誰最有能力解決高雄目前最需要解決的問題」來看，柯志恩則以43.6%略高於賴瑞隆的42.5%，雙方差1.1個百分點，另有13.9%不知道或沒有意見，兩人在市政能力評價上同樣陷入拉鋸。

此外，現任市長陳其邁的施政滿意度維持一定水準。民調顯示，41.9%受訪者表示非常滿意、24.6%還算滿意，合計滿意度達66.5%；不太滿意17.2%、非常不滿意12.4%，合計不滿意度29.6%，另有3.9%不知道或沒有意見。值得注意的是，在現任市長仍有逾6成滿意度的情況下，兩名主要候選人的支持度卻幾乎打成平手，顯示陳其邁個人施政評價未直接轉化為賴瑞隆的支持優勢。

此外，柯志恩與賴瑞隆支持度僅有0.3個百分點差距，顯示高雄藍綠基本盤之外，中間選民的動向恐成決勝關鍵。在不支持任何政黨的選民中，40.4%看好柯志恩、30.3%看好賴瑞隆，另有29.3%尚未表態，顯示未表態選民仍握有相當程度的選舉影響力。隨著選戰逐步升溫，雙方能否鞏固基本盤、爭取中間選民，以及將「看好度」轉化為實際支持，將是後續高雄市長選情觀察重點。

此民調由東森民調雲股份有限公司執行，調查時間為2026年8月22日至30日，調查對象為設籍高雄市、年滿20歲以上民眾，採EDM及手機簡訊通知方式進行封閉式網路問卷調查，回收有效樣本1283份，並依性別、年齡、行政區及教育程度進行加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.74%。

柯志恩 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 國民黨 民進黨

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