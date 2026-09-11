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赴東京交流 沈伯洋在日競選後援會成立：國外交流重要神經網絡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今下午4時赴松山機場，將啟程為期三天的日本東京行。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今下午4時赴松山機場，將啟程為期三天的日本東京行。記者邱書昱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午4時赴松山機場，將啟程為期三天的日本東京行，該行程包含沈伯洋日本後援會成立、青年座談，以及拜訪自民黨本部談「台日外交、防衛政策意見交流會」。受訪時他表示，後援會成立也是日後和國外交流重要神經網絡。

2026九合一選舉

沈伯洋受訪表示，主要有三個部分，首先是與國防外交委員會相關的國會外交。另外，也有和城市外交部分，現在都還在安排相關行程。不管是都更、運動政策等，會想去看一些細節。

他說，最後則是競選後援會在日本成立，像是上次去美國的時候，除了後援會成立之外，也帶了很多產業政策回來，畢竟後援會本身有很多在海外的台灣人，他們都有相關的產業背景，而這些產業如何和台北合作，其實覺得很重要。

他強調，所以後援會就不僅僅只是後援會的成立，它更是以後我們跟國外交流一個很重要的神經網絡。

媒體問到，由於行程會去自民黨，是否會和哪些議員或官員。沈伯洋說，外交上通常是要雙方同意才有辦法做行程揭露，還是要以對方為準，一旦確認或結束後會馬上和國人報告。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 民進黨 日本

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