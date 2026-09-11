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【即時短評】從韓國瑜到蔣萬安 藍怎破「綠能藍不能」罩門？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生爭議掀起藍綠攻防。圖為蔣得立（右）今年從師大附中國中部畢業時，因童軍表現優異獲頒市長獎。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生爭議掀起藍綠攻防。圖為蔣得立（右）今年從師大附中國中部畢業時，因童軍表現優異獲頒市長獎。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安之子參加赴美交換生甄選，被對手指控有利益迴避爭議，因而掀起藍綠攻防。綠營猛攻蔣家權貴形象，藍營則反擊民進黨官宦子弟、裙帶關係案例亦所在多有。然國民黨應思考的不只是個案爭辯的輸贏，重點是為何每逢敵營打出「權貴、特權、階級」這幾張牌，國民黨幾乎沒有免疫力？

2026九合一選舉

政治權力與特權誘惑不可能是哪一黨專屬，但落在不同政黨身上，支持者的耐受度卻有所不同。民進黨即使遭遇權貴、酬庸或家族政治批評，支持者多視之為「個案」；反觀國民黨一旦發生類似爭議，即易被迅速連結到「權貴政黨、既得利益者、威權遺緒」等。這已非事實辯駁或政治立場問題，而是政治品牌與歷史敘事的問題。

這個罩門，早在國民黨失去中國大陸之前即已形成。中共早期革命最擅長的，就是以階級分析重新解釋社會矛盾；從土地、農民到貧富差距，毛澤東做的是搶占「誰代表人民」這塊招牌：中共把國民黨置於壓迫者、官僚與既得利益者的位置，而把自己塑造成工農與底層社會的代表；如此，政治鬥爭便不再只是政見高下，而是植基於意識形態的「代表性」之爭。

到了台灣，民進黨對國民黨的競爭策略也掌握了相似的政治邏輯，亦即先爭奪「誰能代表這塊土地人民」的詮釋權。從本土認同、民主化歷程到社會階級，民進黨長期將自身建構為「台灣人民」的政治代表；國民黨則不斷被置於「外來政權、威權遺緒、官宦權貴、既得利益」光譜的一端，彷彿背負著「原罪」一樣難以翻身。只要這個框架沒有被打破，國民黨面對個別特權爭議，即使列舉再多民進黨的反例，也很難改變民眾的刻板印象和成見。這正是「綠能你不能」的深層原因。

國民黨也有人突破了這個罩門。韓國瑜當年的「韓流」能橫掃基層，關鍵不只是口才、造勢或個人魅力，而是他重新回答了國民黨最欠缺的問題：誰代表失落的人？一句「莫忘世上苦人多」之所以能打動人心，正是因為它把國民黨政治人物從權貴形象拉回庶民位置，讓基層民眾感受到「這個人是在替我說話」。

惟國民黨多年來僅習於鑽研選舉等技術性問題，卻鮮少研究政黨存在的思想基礎；只會在個別議題上反擊，卻缺乏系統性定義自己的能力。遇到民進黨指控「特權」，便急著羅列綠營案例；遇到統獨論戰，便尋求模糊處理；遇到社會階級議題，則往往只剩政策數字與事實辯駁。這些雖不可或缺，卻都只能處理「現象」，而不能解答根本問題。

政治競爭的勝負，最終的癥結是人民相信「誰代表自己、站在自己這一邊」。若國民黨今天仍只滿足於證明「民進黨也一樣或更爛」，恐永遠走不出防守格局。因此，反擊對手貼上的標籤，更重要的是如何讓人民知道國民黨「代表誰」？又能否讓民眾真的相信它確實代表庶民群體的利益？國民黨需回到根本思考，為何「階級鬥爭一抓就靈」？當年的「韓流」，其實已給了一次答案。

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