高雄選戰升溫…柯志恩爭取調解委員支持 賴瑞隆承諾教育「四方會談」

高雄市長選戰升溫中，民進黨參選人賴瑞隆、國民黨參選人柯志恩今天皆出席績優調解委員頒獎典禮，爭取認同。

柯志恩在臉書（Facebook）發文表示，調解工作看似平凡，卻是最不簡單的公共服務，高雄市38區均設有調解委員會，每年處理超過萬件民事及刑事糾紛，調解委員沒有華麗舞台，卻經常站在人與人衝突的第一線。

柯志恩提出3項調解委員支持措施，包括強化調解委員專業培訓；第2項為持續檢討調解委員文康費，從目前新台幣3500元朝3700元標準調整；第3則是提供調解委員健康檢查補助，兼顧基層服務與自身健康。

此外，賴瑞隆今天上午再訪高雄市教師職業工會，並簽署工會擬定的「2026教育政策訴求」。工會表示，賴瑞隆今年5月初就曾拜訪爭取認同，當時漏簽簽署書；賴瑞隆今天承諾，未來將增加教育資源，並安排「四方會談」討論當前重要教育議題，邀集教師團體、家長團體、校長團體等共擬解決方案。

工會表示，賴瑞隆今天提到若當選市長。未來每一季都會安排「四方會談」，初期也會親自主持會談，以自身溝通協調能力促成各方達成共識，創造親師雙贏局面。