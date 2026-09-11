談台北社福政策 沈伯洋：目前缺串接資源的治理能力

台北市長參選人沈伯洋下午舉辦「與伯洋有約：台北社會福利政策座談會」，邀集長者、兒少、青少年、身心障礙、心理健康、婦女、住宅及無家者等第一線工作者，針對台北市社會福利制度的缺口與未來方向交換意見。

沈伯洋表示台北不缺資源，而是缺少把資源串接起來的治理能力，未來的社福政策不只是增加補助項目，更是建立完整的城市安全網，讓每個人生階段都有城市支持與陪伴。

沈伯洋指出，社會福利是衡量城市溫度的尺，城市的進步不是看蓋了多少高樓大廈、政府提供多少免費鮮奶，而是看城市能不能接住需要協助的市民，今日聽取社福團體第一線建議，未來將以人的生命歷程為中心，推動跨局處共案、補位及追蹤機制，並檢視法規、財源、人力及執行量能，形成完整的社福體系，讓每位市民都能生活得有尊嚴、有保障且有希望。

台北市長參選人沈伯洋指出，社會福利是衡量城市溫度的尺，城市的進步不是看蓋了多少高樓大廈、政府提供多少免費鮮奶，而是看城市能不能接住需要協助的市民。記者曾吉松／攝影