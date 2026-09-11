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鄭家曾透過管道找黃國昌？鄭朝方回應「綠白合」：政績超越政黨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午也前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午也前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技。記者黃羿馨／攝影

竹北藍白合破局後，「綠白合」引發關注。民眾黨主席黃國昌今表示，不認識民進黨新竹縣長參選人鄭朝方父親及其家族，對方透過其他管道聯繫；鄭朝方回應，仍以市政為主，相信政績能超越政黨，政治情勢與從政初衷無關。

2026九合一選舉

民進黨新竹市長參選人莊競程今天下午前往竹北拜會鄭朝方，雙方在星空匹克球場交流球技。莊競程此次跨區拜會，也讓竹縣市綠營選戰互動受到關注。

黃國昌今天赴台中助選時，被問及新竹縣選情及是否可能「綠白合」。黃國昌表示，鄭朝方的父親及其家族人士，他都不認識，對方不會直接與他聯絡，而是透過其他管道；民眾黨日前也已通過決議，藍綠兩邊都不站台、不支持，專心投入竹北市長選舉。

對於黃國昌透露鄭家曾透過其他管道聯繫，媒體今天詢問鄭朝方，是否代表未來存在「綠白合」可能。鄭朝方表示，他自己仍以市政為主軸，相信政績可以超越政黨，這也是不論市民、鄉民或廣大民眾都重視的價值。

鄭朝方說，至於目前政治情勢，與他想要從政的初衷「好像沒有很大的關係」，他仍會努力把事情做好。他表示，過去3年多持續推動各項創新、美學及務實基礎建設，希望透過不同治理方式做出成果，「這個是我們想要看重的事情」。

另外，近期外界再度討論鄭家土地交易爭議。鄭朝方回應，相關事件是10多年前的事情，也已在多次選戰中受到檢驗，檢調也曾逐一查核比對；他並反指，最後遭起訴的是「徐氏家族」。

鄭朝方表示，他更希望把這3年多來的市政成果一一呈現，「這個就是最好的證明」。如果一直進入別人所設定的抹黑或「編故事」戰場，對市政、市民而言都不是大家想看的。

鄭朝方說，「畢竟我們在做的是實事，不是一部電影，也不是一個小說」，對於過度虛幻或抹黑的內容，相信民眾心中自有一把尺；至於這類攻防，對他而言「還是一樣，很boring」。

鄭朝方回應，仍以市政為主，相信政績能超越政黨，政治情勢與從政初衷無關。記者黃羿馨／攝影
鄭朝方回應，仍以市政為主，相信政績能超越政黨，政治情勢與從政初衷無關。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 黃國昌 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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