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王惠美拋「一棒接一棒」誰最棒？彰化縣長4個參選人各自解讀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
無黨籍彰化縣長參選人陳重嘉說，下屆縣長當然要做得比這屆縣長還要好，他自信縣長可以做得比王惠美更好。圖／陳重嘉提供
無黨籍彰化縣長參選人陳重嘉說，下屆縣長當然要做得比這屆縣長還要好，他自信縣長可以做得比王惠美更好。圖／陳重嘉提供

彰化縣長王惠美昨天拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，「必須一棒接一棒」，引來不同解讀。有網友認為是「要交棒給民進黨的陳素月」，國民黨參選人魏平政自認是當然接棒人，無黨籍參選人邱建富自認是不會掉棒的接棒人。

2026九合一選舉

彰化縣下屆縣長選舉，分別有民進黨立委陳素月、國民黨考紀會前主委魏平政、無黨籍彰化市前市長邱建富、無黨籍縣議員共4人登記。

王惠美在臉書表示，彰化的建設不分黨派，必須一棒接一棒，這些重大建設將由下任縣長完成，感謝民進黨立委陳秀寳、民眾黨立委王安祥和國民黨立委謝衣鳯不分黨派出席，民進黨籍立委黃秀芳和陳素月雖然有事不能出席，但相信他們會與彰化縣民站在一起，爭取中央的支持。

王惠美今天上午出席「交通安全宣傳月」記者會，反駁說過「要交棒給陳素月」，僅維持臉書的說法，以「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。」做為回應。

對於誰是王惠美接棒人？魏平政回應說，他在各個場合都會說下屆彰化縣長是「一棒接一棒，個個是強棒」 ，而他就是最棒最適合的接棒人，如果當選一定會延續王惠美的施政。

陳素月則說，政治立場可以不一樣，並不表示就是敵人，王惠美縣長任內積極爭取中央資源，回來建設彰化縣，她也樂觀其成、全力支持及配合，相信他們都有一致的目標，希望彰化能夠更進步，百姓生活更好。

邱建富說，王惠美所說的「縣政接力」，他願意接下這一棒，而且「不會掉棒，可以一路衝刺到終點。」但他強調，下一任縣長不能只是「持續爭取」的縣長，而應該是「把事情做到的縣長」。

無黨籍參選人陳重嘉則說，下屆縣長當然要做得比這屆縣長還要好，他自信縣長可以做得比王惠美更好。

有網友認為民進黨彰化縣長參選人陳素月，是現任國民黨彰化縣長王惠美的接棒人，但王惠美否認說過這樣的話。聯合報系資料照
有網友認為民進黨彰化縣長參選人陳素月，是現任國民黨彰化縣長王惠美的接棒人，但王惠美否認說過這樣的話。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長參選人魏平政自認是王惠美最棒的接棒人，可以延續王惠美施政。聯合報系資料照
國民黨彰化縣長參選人魏平政自認是王惠美最棒的接棒人，可以延續王惠美施政。聯合報系資料照

無黨籍彰化縣參選人邱建富自認是不會掉棒的接棒人。圖／邱建富提供
無黨籍彰化縣參選人邱建富自認是不會掉棒的接棒人。圖／邱建富提供

王惠美 彰化 邱建富 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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