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台東站前45公頃重劃遭質疑炒地皮 吳秀華：別影射抹黑 陳瑩籲說清楚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東車站前45公頃自辦市地重劃案，引發選戰攻防。圖／讀者提供
台東車站前45公頃自辦市地重劃案，引發選戰攻防。圖／讀者提供

台東縣長選戰升溫，台東車站周邊45公頃自辦市地重劃案也成為攻防焦點。無黨籍議員林參天質疑，這片台東站前精華地段的重劃，從組織架構到土地布局，都是國民黨縣長參選人、議長吳秀華家族及與其交好的三地集團一手掌握，質疑背後涉及龐大利益及公平性。對此，吳秀華駁斥不應透過影射、抹黑製造選舉爭議，民進黨縣長參選人、立委陳瑩則表示，是否違法可由司法調查，但政治人物面對選民疑慮，就應說明清楚。

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吳秀華透過書面回應表示，台東站前重劃並非近年才出現，而是地方討論、期待30、40年的議題。由於土地長期未完成重劃，地方發展受到限制，許多居民期待透過合法、合理的重劃改善公共設施與整體環境。

她指出，台東部分都市計畫區土地依法須以市地重劃方式開發，重劃有公辦及地主自辦等方式，均有法定程序，依法成立的重劃會也有其運作機制；至於土地買賣，則屬正常合法的市場交易。

吳秀華表示，這項重劃沉寂3、40年，約10年前在地方殷切期盼下啟動，對台東而言是重要發展契機，與其聚焦影射，不如關注重劃能否真正改善環境、帶動地方發展。

她強調，現在正值選舉期間，希望各參選人回歸正面競爭，多談政策及台東未來，不要透過影射、抹黑或造謠操作選情。她相信台東選民有智慧，會看清楚誰真正關心地方發展。

陳瑩則表示，吳秀華議長家族涉及的市地重劃案，確實可能引發選民疑慮，至於是否涉及違法，應由司法機關調查；但身為政治人物，面對選民的疑問，就應該對外說明清楚。

陳瑩 吳秀華 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

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