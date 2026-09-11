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新竹藍白合有好消息？國民黨副主席李乾龍：沒有壞消息就是好消息
國民黨副主席李乾龍昨天稱藍白在新竹已有共識，「相關協調將有好消息」，民眾黨主席黃國昌今天被問到此事回稱「完全沒有辦法理解，也完全聽不懂他到底在說什麼」。李乾龍今天補充說，沒有壞消息，就是好消息。
李乾龍進一步說明，其實沒有什麼具體的「好消息」啦！昨天他跟媒體記者私下聊天，被問到藍白在新竹的爭議，他想要表達的是，雖然雙方在新竹有些「小摩擦」，但是不會影響在其他地區的合作共識。
新竹的情況，目前大概就是順其自然、順順地這樣走啦，大家都有在自我控制。他笑稱：「沒有壞消息，就是好消息！」
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