影／最新民調險勝對手賴瑞隆 柯志恩：會更清楚知道未來要補強之處

高雄市長選舉藍綠激戰，今日一份最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩以43.8%支持度勝過民進黨參選人賴瑞隆43.5%，雙方差距0.3個百分點。柯志恩表示，任何民調數字她都尊重，具公信力的民調會讓她更清楚知道，未來要補強的地方在哪裡。

ETtoday民調雲今天公布民調結果，若明天就是高雄市長選舉，國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆兩人對決，柯志恩獲得43.8%支持、賴瑞隆43.5%，雙方僅差0.3個百分點，另有12.5%民眾尚未決定、表示不知道或沒有意見。

立委柯志恩針對民調結果受訪表示，民調都是參考，且要看趨勢，她對任何民調都會給予尊重，過去十年具公信力的民調機構，會讓她更清楚知道，未來應該補強的地方在哪裡。

柯志恩重申，她還是同樣一句話，「任何的數字對我們來說都是尊重」，她比較重視的是在各地真實接觸鄉親，所給她的熱情的回應。