影/王偉忠讚沈伯洋掌握民意有優勢 蔣萬安：1999已導入AI

台北市長蔣萬安今天上午前往台北市進出口商業同業公會，視察公會響應市府育兒期間「減少工時不減薪」政策的情形。受訪時，他也回應中廣流行網主持人王偉忠日前專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋時，對沈伯洋收集市民意見平台的肯定。

王偉忠在節目中稱讚沈伯洋推出「市長你給我聽好了」LINE互動平台，認為能收集市民心聲是很聰明的做法，也提到1999市民服務資訊量龐大，如何整理是現任市長面對的挑戰，並形容沈伯洋與蔣萬安風格不同，台北市選戰將相當精彩。

對此，蔣萬安表示，1999其實是台北市政府運作相當成熟的市民服務平台，能讓市府各單位快速、即時掌握問題並回應市民需求，同時也是市府推動許多重要政策的重要依據。

蔣萬安舉例，包括育兒家庭「減少工時不減薪」、幸福住宅及捷運路網等政策，都有市民透過1999反映需求，相關意見也能成為市府推動政策及後續優化的重要參考。

蔣萬安強調，台北市1999目前已導入AI，讓話務等待時間大幅減少約9成，未來也會持續優化、精進市民服務，讓市府能提供更即時、便利的市政服務。