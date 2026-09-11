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黃暐瀚質疑手抱厚厚紙本資料是在「表演」？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安近來頻遭對手陣營批評，還被媒體人質疑手抱厚厚一疊紙本資料，是表演自己對市政嫻熟。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安近來頻遭對手陣營批評，還被媒體人質疑手抱厚厚一疊紙本資料，是表演自己對市政嫻熟。記者楊正海／攝影

選戰升溫，台北市長蔣萬安近來頻遭對手陣營批評，包含外貌，曾被行政院政委陳時中說「面腔歹看」還被名嘴質疑手抱厚厚一疊紙本資料，是表演自己對市政嫻熟；對此，蔣萬安下午受訪時說，「我是感受到了滿滿的新潮流」。

2026九合一選舉

陳時中曾在是出席民進黨台北市長參選人沈伯洋勞工後援會成立大會時，暗批台北市長蔣萬安「面腔歹看」，引起台北市政府不滿，批評陳時中「容貌羞辱」；名嘴黃暐瀚日前也說，蔣萬安近期備詢下車時，手中都抱著厚厚一疊紙本資料，質疑在無紙化的現在，是表演自己對市政嫻熟，沈伯洋今說，可能是因為喜歡這個紙的觸感，才一直拿公文。

蔣萬安下午赴議會市政總質詢受訪指出，有人說他「面腔歹看」，有人批評他抱著資料進議會，有人說他迴避「洋流」，其實沒有，「我是感受到了滿滿的新潮流」。

媒體也追問，沈伯洋上王偉忠的節目，目前流量已經破30萬，比蔣3年前上這個節目的20多萬流量還好，未來會再上王偉忠的節目？蔣萬安說，謝謝偉忠哥，因為昨天也有講，現在在總質詢期間，市政工作也確實非常繁忙，那其實相關的邀約，市府幕僚也都在處理當中。

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影

黃暐瀚 蔣萬安 說話 2026九合一選舉 台北市選舉

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