與白小雞同框掛看板 盧秀燕曝「藍白合」心法：不能只有嘴巴說說

民眾黨提名基隆市議員參選人李文耀率先掛出與台中市長盧秀燕的合體看板，引發熱議；民眾黨主席黃國昌今到台中輔選，談到藍白合時點名感謝盧秀燕與該黨參選人合體掛看板。對此，盧秀燕今天表示，團結合作不是只有嘴巴說說，與友軍合掛看板，就是促進團結最好的方法之一，這段期間只要能促進團結合作，我都會繼續努力。

民眾黨主席黃國昌今早陪同同黨西屯區市議員參選人劉芩妤赴中義市場掃街拜票，針對藍白合透露，他昨天為了國民黨台中市長盧秀燕支持民眾黨台中參選人、與基隆市議員參選人「同框」掛看板，特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕也回「這是應該的，我們大家一起努力」。他相信為了讓台灣、台中更好，會繼續建立合作。

李文耀昨掛出盧秀燕合體的競選看板。據了解，李文耀妻子為政論節目主持人錢怡君，曾入盧秀燕市府小內閣擔任市府顧問，有私交淵源，盧秀燕也主動關心選情，促成藍白指標性合體看板。

盧秀燕今參加中賓停車場開幕典禮受訪表示，今天團結合作不是只有嘴巴說說，而是要具體行動，包括與友軍、包括與白營的民意代表合掛看板，就是促進團結最好的方法之一，這段期間只要能促進團結合作，我都會繼續努力。

民眾黨提名的基隆市安樂區市議員參選人李文耀，近日掛出與台中市長盧秀燕合體看板，呈現「藍白合」。圖／李文耀提供