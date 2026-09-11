魏平政女兒遭網路霸凌 國民黨挺提告：言論自由不是保護傘

針對國民黨彰化縣長參選人魏平政之女因拍攝助選影片，遭惡意網路人身攻擊及涉及性別羞辱的網路霸凌，國民黨今表達嚴厲譴責。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨支持魏平政捍衛家人清白與尊嚴，依法蒐證提告，對惡意霸凌者追究法律責任、絕不姑息。

陳以信表示，魏平政的女兒剛從大學畢業，並非公職人員或公眾人物，僅以志工與女兒的身分，用年輕人的創意拍攝短影音為父親加油，卻遭受惡意炎上、性別羞辱、人格侮辱，甚至疑似恐嚇言論。這種躲在鍵盤後的「匿名施暴」，不僅傷害一名剛步入社會的年輕女性，更踐踏台灣應有的民主選舉文化。

陳以信強調，政治人物接受公評，無辜家人不該陪著受刑。台灣是自由民主社會，政治立場可以不同，政策政見更應公開檢驗、理性辯論。但網路空間絕非恣意造謠、惡意羞辱、恐嚇霸凌的法外之地。選舉戰火應止於候選人，不應刺向無辜家人。