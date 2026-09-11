影／8萬長者今領長樂65專案中秋禮金6500 謝國樑、童子瑋隔空交鋒

基隆市政府「長樂65專案」中秋敬老禮金6500元，今年12月31日前達65歲且於民國112年12月31日前設籍基隆，每人6500元，8萬2千名長輩受惠。市長謝國樑說，這是基隆今天的大喜事，感謝國民黨議員建議實施。民進黨市長參選人議長童子瑋則刊廣告指出，「童子瑋喊話成功，基隆市政府跟進。」他當選長輩年領2萬。

基隆市府社會處表示，符合長樂65專案資格的長輩如未提供帳戶者，將由區公所通知辦理現金領取，相關受理作業至明年3月11日止，逾期不補發。如有任何問題可致電戶籍所在地區公所社政課洽詢。

童子瑋今天刊登廣告說，今天中秋敬老金6500入帳的市民朋友，可以翻看今天聯合報的版面，他特地製作廣告就是要讓大家把好消息告訴更多長輩，讓他們的福利訊息可以更快被大家知道。

童子瑋說，1月24日他宣布重陽敬老金加倍政見，1月30日提出三節慰問金加倍政見，3月謝國樑宣布跟進政見才有了「長樂65專案」。今年長者先領6500元，明年童子瑋當市長，基隆長輩每一年都能領2萬元。

市長謝國樑今天在績優里鄰長表揚時受訪說，今天開始市府發放6500中秋敬老禮金給65歲以上長者，這是基隆今天的大喜事，他也替長者感到開心。

謝國樑強調，「這項政策很感謝議員何淑萍等當初帶黨團會議時建議他做的」，如今終於實踐了，他恭喜基隆市所有的長者，大家可以好好慶祝，全家人吃一點或買一些東西，今天是基隆很值得大家開心的一天。