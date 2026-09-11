拋「台中會展經濟168」政策 江啟臣：讓百工百業共享商機

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日舉行「台中會展經濟168」政策發布記者會，提出當選後，將由市長親自領導的會展專案辦公室，串聯六大平台、推動八項具體政策。他強調，要讓會展經濟「左手工具機、右手伴手禮」，從製造業訂單到商圈消費，讓百工百業共享發展成果。

江啟臣表示，會展經濟是台中產業升級的重要引擎，透過會議、獎勵旅遊、國際會議及展覽等MICE產業的加乘與外溢效益，能帶動城市整體發展。他以德國法蘭克福、義大利米蘭為例，說明國際展會不僅促成商務合作，也能為住宿、餐飲、觀光與伴手禮產業帶來龐大商機。

江啟臣指出，台中國際會展中心為城市發展打下重要基礎，下一步要透過「會展經濟168」整合跨局處資源，結合台中「前店後廠」的製造業優勢與海空雙港動能，吸引國際買主來台中，也透過「台中館」協助在地產業赴海外參展，拓展國際市場。

江啟臣提到，將依台中優勢產業爭取並舉辦特色展會，包括國際自行車展、國際工具機展、自動化工業大展及運動器材展，並布局AI機器人與無人載具等新興領域，讓製造業實力與國際展會深度結合，帶動技術交流與產業升級。

台灣木工機械同業公會理事長張銀恭表示，台中國際會展中心讓會員廠商能就近展示智慧化產品，降低參展成本，也有助提升客戶採購意願。

台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長廖述盛也說會展活動有助提升旅宿住房率，帶動周邊消費，發揮產業加乘效益。

針對效益擴大，江啟臣提出「會展經濟168 Plus」，串聯台中購物節、各大商圈、觀光旅遊與演藝活動，整合B2B商務採購與B2C消費市場，讓國際買主走進商圈、展會人潮轉為觀光客源，把商機帶進百工百業。