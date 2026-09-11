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李四川推「居住新五箭」蘇巧慧盼當創作者後盾

中央社／ 新北11日電

國民黨新北市長參選人李四川今天公布「居住新五箭」，提出企業興辦勞工宅、婚育宅延住加碼及高齡友善社宅等政見。民進黨參選人蘇巧慧表示，將整合資源成為創作者後盾。

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中國國民黨籍新北市長參選人李四川提出「居住新五箭」政見，包括「捷運到哪，安居到哪」、「有開發就有社宅」、「推動企業興辦勞工宅」、「婚育宅再加碼」及「推動高齡友善社宅」。

他說，如果當選，將延續市長侯友宜興建社會住宅政策，也參考民眾黨提出的社宅政見；並爭取法令授權推動企業興辦勞工宅，讓年輕人與高齡族群有屋安居。

李四川表示，解決住宅問題最重要的是尋找土地，並透過在重劃區土地找社宅用地，在淡海新市鎮二、三期、大柑園、麥仔園等重大開發地區，將配合捷運與整體開發，規劃5%以上土地提供社會住宅。

另外，主動整合城市開發，把捷運建設融合住宅、產業、公共設施與生活服務整體規劃；也將聯合開發與整體開發的收益優先回饋住宅供給。開發案申請容積獎勵，須優先提出社會住宅回饋方案，讓城市發展紅利真正回到市民身上。

在勞工住宅方面，李四川說，目前缺工嚴重，希望向中央爭取，鼓勵符合條件的企業出資興建只租不賣的勞工住宅，真正用於居住與企業留才。引進民間的土地、資金，讓企業成為共同改善勞工居住的力量。

他也表示，參考韓國政策將推動「婚育宅延住再加碼」，針對育有兩名（含）以上未成年子女家庭，研議延長社宅居住最長年限20年，並研議導入階梯式租金，減輕家庭育兒階段的居住壓力。也會延續現任市長侯友宜任內「銀新未來城」理念，推動高齡友善社會住宅。

民主進步黨籍新北市長參選人蘇巧慧則在臉書（Facebook）粉絲專頁貼出短影音，記錄前陣子她到永和區，和一群在地作家楊双子、朱宥勳、謝宜安等文字工作者座談聊天，一起吃美食的過程。

蘇巧慧說，台灣有太多厲害的創作者與故事，不管是以漫畫重現台灣百年茶路，還是透過小說把在地滋味與文化推向國際，她希望能做大家的最強後盾，替大家找資源、搭建舞台，讓作家在家裡安心寫字、創作剪輯影片。

蘇巧慧提到一些編排紮實的書籍內容，她認為自己擅長整合資源，會繼續努力，讓更多好故事與人才被更多人看見。

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