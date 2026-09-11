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何欣純清水市場拜票談海線願景 海空雙港帶動會展觀光產業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票。圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票。圖／何欣純辦公室提供

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票，沿途與攤商、採買民眾握手問候，她邀請鄉親參加明天競選總部成立大會及13日海線競總成立活動。她說自己身為「清水媳婦」，回到清水就是回家，也要向鄉親報告未來海線發展的「4321海線大進擊」政策。

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何欣純逐攤拜票時，也聊起市場裡的生活日常。她說，自己住在大里，家裡吃的豬肉常由清水婆家幫忙採買、再送過去；今天逛市場，也看到來自太平的麻竹筍，及從市區到海線做生意的攤商，一個市場，就看得到整個台中的生活連結。

何欣純表示，台中29區本來就是彼此相連的生活圈，海線更有台中港、台中國際機場兩大門戶。她未來若擔任市長，要把海空雙港、軌道與公路交通串起來，讓人流、物流更順，也帶動會展、觀光及地方產業。

她表示，市府最重要的工作，就是把基礎建設準備好、把點和線接好讓人想來台中、產業發展一定好。讓海線既是市民生活的家，也成為台中走向台灣的首都格局。

何欣純說，她的競選總部將正式成立，及海線成立競總，希望一步一腳印，把29區的支持凝聚起來，她是清水媳婦，海線的需要她一直放在心裡，也要讓海線成為台中下一階段發展的重要起點。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票。圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票。圖／何欣純辦公室提供

何欣純 拜票 願景 2026九合一選舉 台中市選舉

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