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藍營2人違紀參選遭撤銷黨籍 中市黨部主委今發選舉公開信提醒「這事」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民黨台中市黨部主委蘇柏興今發給黨員一封信，提醒全體黨員不得以任何形式為非本黨提名，撤銷黨籍，自動退黨的候選人輔選或具名擔任其競選幹部，違者嚴肅查處。圖／國民黨台中市黨部提供
民黨台中市黨部主委蘇柏興今發給黨員一封信，提醒全體黨員不得以任何形式為非本黨提名，撤銷黨籍，自動退黨的候選人輔選或具名擔任其競選幹部，違者嚴肅查處。圖／國民黨台中市黨部提供

年底地方選舉登記截止，各地紛傳違紀參選，國民黨台中市黨部日前召開考紀會，一致決議撤銷違紀參選議員的張書華、周啟揚黨籍。國民黨台中市黨部主委蘇柏興今發給黨員一封公開信，提醒全體黨員不得以任何形式為非本黨提名，撤銷黨籍，自動退黨的候選人輔選或具名擔任其競選幹部，違者嚴肅查處。

2026九合一選舉

國民黨在台中市有五人未獲提名但堅持參選議員，包括參選東南區的林英成；大里、霧峰區的鄭伯其；太平區閻泰利，登記前均完成退黨。

中市第十二選區太平區，國民黨提名現任議員賴義鍠、黃佳恬，未辦初選，準備多時的中山里長閻泰利參選到底，自行退黨；同樣準備多年的市黨部前副主委張書華未退黨；中市第十一選區東南區，國民黨提名現任議員李中、林霈涵，國民黨籍周啟揚已完成登記，也未申請退黨。

國民黨台中市黨部副主委陳明振指出，考量張書華、周啟揚未攻擊國民黨，且招募黨員不易，決議「撤銷」，而非「開除」黨籍。

蘇柏興今發給黨員一封信，指115年台中市三合一基層選舉已於9月4日正式登記截止，選戰也進入另一個新的階段，台中市黨部考紀會已於9月8日針對違紀參選、退黨自行參選的人員，依照中央考紀會的規定，進行裁處。

蘇柏興提醒，所有提名參選同志及輔選的地方組織幹部及黨員先進務必嚴守黨中央所頒布之有關黨紀與競選規範，在已有本黨提名或徵召候選人的選區，全體黨員及參選同志不得以任何形式為非本黨提名，撤銷黨籍，自動退黨的候選人站台、掃街、造勢、或具名擔任其競選幹部。

蘇柏興強調，嚴明黨紀並非限制同志，而是為了確立制度公信、維護整體勝選布局。請大家切勿抱持「鑽漏洞」、「模糊化」或「試探紅線」之心態；若有違紀情事，台中市黨部必依黨章規定，嚴肅查處。

2026九合一選舉 藍營 考紀會

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