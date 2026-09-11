育兒減工時不減薪明年一定擴大 蔣萬安曝原因「看到這數字」

台北市推出「育兒家庭減工時不減薪」政策，台北市長蔣萬安今拜會企業時指出，看到一個數字，台灣已經連續32個月人口負成長，台北市一直在思考，如何持續給育兒家庭更大的支持，這個政策今年試辦，「明年一定是擴大」。

蔣萬安上午出席「減少工時、不減薪」企業拜會和座談活動時指出，台灣連續32個月人口都是負成長，而且8月分新生兒人數不到8千人；今年3月，北市提出了育兒家庭減工時不減薪政策，上路之後得到很多正面的迴響以及各界的建議，該如何持續的優化，剛好上路滿半年，所以特別來拜訪企業。

蔣萬安指出，市府想了解企業在實際推動政策上，還有什麼建議，讓政策可以做得更好。目前截止6月底，總共有480多家企業參與這個計畫，而且有近900名員工受惠，遠超過市府的預期，所以今年試辦，明年一定是擴大。北市也很願意把這樣的經驗持續分享給其他的縣市，中央也願意跟進，市府會把這段期間彙整的意見跟中央交換。

蔣萬安表示，如果可以提前一個小時下班，從容地去接小朋友，其實有人告訴他，這一個小時，實際省下不只一個小時，因為可以避開下班的交通尖峰時間，回家可以趕快處理家務，甚至有一個爸爸告訴他說，還可以幫忙煮晚餐。

勞動局長王秋冬表示，若有可以再精進的地方，都歡迎企業隨時提出，以及未來勞工朋覺得哪一方面是，政府應該怎麼做對勞工的照顧會最好，隨時可跟勞動局反映。

台北市進出口商業同業公會（IEAT）秘書長黃文榮指出，這個政策其實讓同仁的生產力提高，因為會在少一個小時的時間之內，更有效率地去完成工作，所以這一季公會的服務能量，或者業務量，並沒有減少，反而增加，把有限的時間做更有效率的應用，反而生產力提高，他覺得這是善的循環。

「政策的最大受惠者就是我的先生」不會被她駡和埋怨。一名女員工說，這一個小時可以帶小朋友去公園走走，逛一逛商店，不要小看這個短暫的時間，「放電」完之後回家，媽媽的情緒壓力會減少。

IEAT一名葉姓男專員指出，爸爸其實也滿常接送小孩，而且有了這個政策，他現在也開始幫煮晚飯，且另一個影響很大的是，不須擔心塞車的問題，可以提早回家，先去市場買菜，有這樣的彈性工時政策，讓他有更充裕的時間去準備家務，陪伴家人。

另一女性專員也說，這減少工時的政策，其實也給了公司很多的彈性，工作上面大家可以互相協調，因為一個專案可能會不同的領域來負責，如果沒有做完，大家可以先跟主管報告，溝通一下可以完成的時間，主管會給的許多彈性。