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「白馬王子」接競總主委？藍彰化縣黨部：魏平政仍等王惠美點頭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美在個人臉書PO文內容再度引發藍營支持者討論。翻攝自王惠美臉書
彰化縣長王惠美在個人臉書PO文內容再度引發藍營支持者討論。翻攝自王惠美臉書

彰化縣長候選人魏平政競總迄今沒主任委員，國民黨副主席李乾龍昨透露「主委現在虛位以待，在等他！」他就是新北市副市長劉和然，及縣長王惠美昨在臉書說相信陳素月會與彰化縣民站在一起。針對這兩件事，魏平政競總今「不回應」。

2026九合一選舉

自國民黨主席鄭麗文說王惠美沒出席魏平政大型競選活動，是沒等到她的「白馬王子」，因王惠美一再建議黨中央找劉和然競選彰化縣長，劉和然被外界稱作「王惠美的白馬王子」，李乾龍昨受訪證實劉和然主動表達輔選魏平政的意願，且語帶玄機表示「主委現在虛位以待，在等他！」

魏平政競總不回應這個問題，縣黨部主委蕭景田說，沒直接詢問副主席李乾龍的說法及劉和然的意見，無法對此事作回應，但魏平政競總主委一職到現在都誠心邀請王惠美擔任，非常期待她點頭協助。

縣長王惠美昨在個人臉書PO文，表示與副縣長周傑、立法委員陳秀寳、王安祥和謝衣鳯一起到行政院拜會卓榮泰院長，討論水五金田園生產聚落特定區計畫、變更彰交特定區主要計畫、擴大彰化市都市計畫和彰化捷運路網案等重大建設，縣府另外提出二林精密產業園區開發計畫等11項重大建設計畫。

王惠美在文中除了再次感謝賴清德總統和卓院長的支持，也提到「黃秀芳和陳素月兩位委員雖然有事不能出席，惠美相信他們也會與彰化縣民站在一起，爭取中央的支持。」

王惠美同時提到民進黨兩名未到場的立委，但藍營支持者放大檢視王惠美說陳素月會與彰化縣民站在一起，有交棒意味，再次為這段話炸鍋。魏平政競總針對王惠美與中央政府、陳素月的互動，「不回應」。魏平政說，選舉投票日逼近，他能做的就是競選全力以赴來爭取選民支持。

王惠美 魏平政 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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