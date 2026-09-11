李四川拋居住新五箭 蘇巧慧競辦：8月已提青年育兒、長者友善住宅

國民黨新北市長參選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今天表示，蘇巧慧8月就率先提出住宅和都更政見，不僅將推動「青年育兒宅」，讓育兒家庭最長可租長達20年，同時也會推動「長者友善住宅」，和「學生包租代管專案」，希望讓不分年齡、不分族群的市民朋友都可以住得更安心、更經濟。

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧也提出成立都市更新局，推動都更審議程序「簡政便民」，未來將以公共運輸站點為中心，更新街廓的機能。針對歷史建築或觀光老街地區，蘇巧慧也將配合當地特色景觀，營造聚落特色街景，讓城市各區都充滿獨特亮點。

馬亨亨．夷將指出，非常感謝住宅產業的好朋友大力支持蘇巧慧，蘇巧慧和團隊也會持續提出更多照顧市民、帶動新北產業發展的政見，帶領新北市迎接新時代。