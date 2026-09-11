影／新竹縣「綠白合」鄭朝方父親曾與他接觸？黃國昌說話了

新竹縣選情在「藍白合」破局後，引發外界對「綠白合」的想像。對此，民眾黨主席黃國昌今受訪時說，他不識識民進黨竹縣長參選人鄭朝方父親及其家族，對方也不會直接跟他連絡；民眾黨通過決議，藍綠兩邊都不站台，都不支持，專心竹北市長選舉。

黃國昌今赴台中助選 一早先陪同同黨西屯區市議員參選人劉芩妤赴中義市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，還有支持者是聞訊趕來請黃國昌簽書，場面熱絡。

至於是否可能「綠白合」？鄭朝方的父親是否有與他聯絡？黃國昌說明，鄭朝方的父親、其家族人士，他都不認識，對方不會直接跟他連絡，是透過其他的管道。

至於新竹縣長選舉，民眾黨中央委員會跟中評委的擴大會議已通過決議，兩邊都不站台、不支持，現在民眾黨就是專心竹北市長選舉，盼將民眾黨竹北市長參選人邱臣遠送進市府，且民眾黨有非常多優秀新竹縣議員參選人，也希望新竹縣議員參選人與里長參選人能有好成績。