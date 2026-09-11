當爸媽神隊友！蔣萬安喊「減工時不減薪」明年再擴大

8月全台僅7,492名新生兒，死亡人數卻達1萬6,470人，總人口連續32個月負成長。面對愈來愈嚴峻的人口問題，台北市長蔣萬安11日表示，北市今年3月試辦「育兒家庭減工時不減薪」政策，截至6月底已有480家企業、900多名員工受惠，明年確定將擴大適用範圍，讓更多育兒家庭受惠。

蔣萬安今日參訪響應「減工時不減薪」政策的台北市進出口商業同業公會（IEAT）及世雅育樂（SEGA），並與企業及員工座談，了解政策實際執行情況。他表示，台灣少子化問題愈來愈嚴重，市府一直在思考，除了提供津貼之外，還能如何實際減輕爸爸媽媽的育兒壓力。

蔣萬安指出，許多育兒家庭面臨的難題，不只是養小孩要花多少錢，而是工作與接送孩子的時間很難兼顧。他曾遇到一名爸爸反映，平日下午3、4點只要公司臨時安排會議，就會開始擔心趕不上接孩子；若太太同樣忙於工作，最後往往還得找阿公阿嬤支援，光是接孩子回家，就讓全家人忙成一團。

因此，北市府今年3月推出「育兒家庭減工時不減薪」政策。蔣萬安表示，如果能讓育兒員工提早一小時下班，不只可以更從容接孩子，也能避開交通尖峰，增加親子相處及處理家務的時間，甚至有爸爸告訴他，現在回家後終於還有時間煮晚餐。

蔣萬安說，看似只有短短一小時，卻可能是育兒父母最需要的一小時。北市府因此透過補助方式，支持企業讓符合條件的員工減少一小時工時但不減薪，一方面降低企業負擔，也讓員工能兼顧工作與家庭。

政策上路後，反應也超出市府原先預期。蔣萬安指出，截至今年6月底，北市已有480家企業、900多名員工受惠，他也明確表示，明年一定會繼續擴大適用範圍。

中央日前也宣布將相關政策擴大至全國實施。蔣萬安表示，北市府願意將這段試辦期間累積的經驗，以及育兒家庭父母實際反映的需求，提供中央及其他縣市參考，希望讓這項政策擴及更多育兒家庭。

蔣萬安也提到，市府近年陸續推出多項友善育兒措施，包括「好孕專車」、「幸福住宅」等，其中新婚或育有6歲以下孩子的家庭可優先入住社會住宅；全國首創的婦幼專責醫院也已於今年6月底落成，希望從交通、居住、醫療到職場等不同面向，減輕育兒家庭壓力。