快訊

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

瑞幸咖啡來台破局 政治考量複雜化讓品牌與代理都心冷

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨烏貓戰隊成軍 跨世代女力下鄉助選

中央社／ 台北11日電

民進黨性平部今天宣布成立「2026烏貓戰隊助選團」，將號召跨世代女性投入年底地方選舉，前往各地市場宣講、街頭拜票，為女性縣市長參選人及重點戰區助選。性平部主任李晏榕表示，希望傳承已故前婦女部主任彭婉如30多年前成立「黑貓助選團」的精神，讓新世代女性持續參與政治。

2026九合一選舉

民進黨性平部今天在中央黨部舉行「黑貓上場！2026烏貓戰隊助選團」宣傳記者會，李晏榕主持，第一代黑貓助選團成員黃金花、民進黨立委郭昱晴及新生代烏貓戰隊代表出席。

「烏貓戰隊」成員穿上白色T恤、背起茄芷袋亮相。李晏榕說，茄芷袋帶有復古風味且堅韌耐用，也象徵女性堅毅、有韌性的力量，烏貓戰隊將帶著茄芷袋走進市場，為參選人宣講助選。現場高喊「烏貓戰隊挺姊妹」、「民主查某人，作伙拚未來」，宣告助選團正式上場。

李晏榕表示，30多年前的政治造勢、宣講場合，台上台下多數都是男性，當時擔任民進黨婦女部主任的彭婉如成立黑貓助選團，帶領女性「從廚房、從家庭走出來」，放下鍋鏟、抹布，走進政治場域，透過歌仔戲、行動劇及歌舞表演等方式為參選人宣講。

她說，今年烏貓戰隊重新設計黑貓助選團的新世代形象，希望延續當年的精神，跨世代結合女性力量投入地方選舉，成員將下鄉到市場宣講、街頭拜票，為女性縣市長參選人及重點戰區輔選。

第一代黑貓助選團成員黃金花看到當年彭婉如帶領助選團的影像一度哽咽。她說，自己當年也是「美少女黑貓」，一轉眼已成為資深成員；當時仍是父權色彩濃厚的年代，女性雖然「可以撐起半邊天」，聲音卻很微弱。

黃金花回憶，她從街頭運動開始，逐漸理解女性可以做更多事情，不只關心民主，也投入婦幼、老人及女性參政權等議題。早期女性參政非常困難，因此婦女運動也積極爭取婦女保障名額。

她說，當年黑貓助選團走遍各鄉鎮，透過歌仔戲及舞台劇宣傳理念，她自己還曾反串「家暴男」，嘴裡叼著菸、捲起褲管，在台上演出家暴情境；有時現場能有100名觀眾，「我就偷笑了」，因為當時民主及女權意識仍處於啟蒙階段。

郭昱晴表示，女性參政一路走來，已從過去跟著男性腳步，到現在愈來愈多女性投入政治、撐起一片天；目前民進黨立法院黨團女性立委占比47%，共有24人，而這次地方選舉更有9名女性縣市長參選人。她說，女性展現溫柔、強大且堅定的力量，這次選戰烏貓戰隊也將前往各地女性後援會，為參選人助選，「女力會做事，最有力」。

新生代烏貓戰隊代表葉映禎說，地方政府是落實平權政策的第一線，公民也能透過發聲、投票改變政治生態。另名首投族代表孔沛表示，政治並非離年輕女性遙遠，而是從生活開始。

民進黨 李晏榕 郭昱晴 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國手曾云薔拜師最美里長陳紫渝 從參選安全到里民服務傳承實戰經驗

信義區後援會親民黨前議員相挺 童子瑋：改變基隆找回光榮感

李彥秀：蔡英文復出戳執政痛點 綠應思考讓朝野衝突點到為止

日本維新會訪團訪民進黨 探討台日關係、區域安全等議題

相關新聞

魏平政女兒遭網路霸凌 國民黨挺提告：言論自由不是保護傘

針對國民黨彰化縣長參選人魏平政之女因拍攝助選影片，遭惡意網路人身攻擊及涉及性別羞辱的網路霸凌，國民黨今表達嚴厲譴責。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨支持魏平政捍衛家人清白與尊嚴，依法蒐證提告，對惡意霸凌者追究法律責任、絕不姑息。

拋「台中會展經濟168」政策 江啟臣：讓百工百業共享商機

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日舉行「台中會展經濟168」政策發布記者會，提出當選後，將由市長親自領導的會展專案辦公室，串聯六大平台、推動八項具體政策。他強調，要讓會展經濟「左手工具機、右手伴手禮」，從製造業訂單到商圈消費，讓百工百業共享發展成果。

何欣純清水市場拜票談海線願景 海空雙港帶動會展觀光產業

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票，沿途與攤商、採買民眾握手問候，她邀請鄉親參加明天競選總部成立大會及13日海線競總成立活動。她說自己身為「清水媳婦」，回到清水就是回家，也要向鄉親報告未來海線發展的「4321海線大進擊」政策。

育兒減工時不減薪明年一定擴大 蔣萬安曝原因「看到這數字」

台北市推出「育兒家庭減工時不減薪」政策，台北市長蔣萬安今拜會企業時指出，看到一個數字，台灣已經連續32個月人口負成長，台北市一直在思考，如何持續給育兒家庭更大的支持，這個政策今年試辦，「明年一定是擴大」。

「白馬王子」接競總主委？藍彰化縣黨部：魏平政仍等王惠美點頭

彰化縣長候選人魏平政競總迄今沒主任委員，國民黨副主席李乾龍昨透露「主委現在虛位以待，在等他！」他就是新北市副市長劉和然，及縣長王惠美昨在臉書說相信陳素月會與彰化縣民站在一起。針對這兩件事，魏平政競總今「不回應」。

李四川拋居住新五箭 蘇巧慧競辦：8月已提青年育兒、長者友善住宅

國民黨新北市長參選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今天表示，蘇巧慧8月就率先提出住宅和都更政見，不僅將推動「青年育兒宅」，讓育兒家庭最長可租長達20年，同時也會推動「長者友善住宅」，和「學生包租代管專案」，希望讓不分年齡、不分族群的市民朋友都可以住得更安心、更經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。