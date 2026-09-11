民進黨烏貓戰隊成軍 跨世代女力下鄉助選

民進黨性平部今天宣布成立「2026烏貓戰隊助選團」，將號召跨世代女性投入年底地方選舉，前往各地市場宣講、街頭拜票，為女性縣市長參選人及重點戰區助選。性平部主任李晏榕表示，希望傳承已故前婦女部主任彭婉如30多年前成立「黑貓助選團」的精神，讓新世代女性持續參與政治。

民進黨性平部今天在中央黨部舉行「黑貓上場！2026烏貓戰隊助選團」宣傳記者會，李晏榕主持，第一代黑貓助選團成員黃金花、民進黨立委郭昱晴及新生代烏貓戰隊代表出席。

「烏貓戰隊」成員穿上白色T恤、背起茄芷袋亮相。李晏榕說，茄芷袋帶有復古風味且堅韌耐用，也象徵女性堅毅、有韌性的力量，烏貓戰隊將帶著茄芷袋走進市場，為參選人宣講助選。現場高喊「烏貓戰隊挺姊妹」、「民主查某人，作伙拚未來」，宣告助選團正式上場。

李晏榕表示，30多年前的政治造勢、宣講場合，台上台下多數都是男性，當時擔任民進黨婦女部主任的彭婉如成立黑貓助選團，帶領女性「從廚房、從家庭走出來」，放下鍋鏟、抹布，走進政治場域，透過歌仔戲、行動劇及歌舞表演等方式為參選人宣講。

她說，今年烏貓戰隊重新設計黑貓助選團的新世代形象，希望延續當年的精神，跨世代結合女性力量投入地方選舉，成員將下鄉到市場宣講、街頭拜票，為女性縣市長參選人及重點戰區輔選。

第一代黑貓助選團成員黃金花看到當年彭婉如帶領助選團的影像一度哽咽。她說，自己當年也是「美少女黑貓」，一轉眼已成為資深成員；當時仍是父權色彩濃厚的年代，女性雖然「可以撐起半邊天」，聲音卻很微弱。

黃金花回憶，她從街頭運動開始，逐漸理解女性可以做更多事情，不只關心民主，也投入婦幼、老人及女性參政權等議題。早期女性參政非常困難，因此婦女運動也積極爭取婦女保障名額。

她說，當年黑貓助選團走遍各鄉鎮，透過歌仔戲及舞台劇宣傳理念，她自己還曾反串「家暴男」，嘴裡叼著菸、捲起褲管，在台上演出家暴情境；有時現場能有100名觀眾，「我就偷笑了」，因為當時民主及女權意識仍處於啟蒙階段。

郭昱晴表示，女性參政一路走來，已從過去跟著男性腳步，到現在愈來愈多女性投入政治、撐起一片天；目前民進黨立法院黨團女性立委占比47%，共有24人，而這次地方選舉更有9名女性縣市長參選人。她說，女性展現溫柔、強大且堅定的力量，這次選戰烏貓戰隊也將前往各地女性後援會，為參選人助選，「女力會做事，最有力」。

新生代烏貓戰隊代表葉映禎說，地方政府是落實平權政策的第一線，公民也能透過發聲、投票改變政治生態。另名首投族代表孔沛表示，政治並非離年輕女性遙遠，而是從生活開始。